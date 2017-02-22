Смиховскую набережную в Праге ждет кардинальное преображение

Прага 5 заказала у архитекторов разработку плана по преображению Смиховской набережной в целях развития и популяризации района.

Смиховская набережная в Праге в скором времени преобразится. Городская часть Прага 5 заказала объемный проект по долговременному развитию набережной и ее окрестностей. Сейчас в него вносят поправки. После этого проект представят общественности.

«Мы планируем объединить центральную часть Смихова с рекой и сделать набережную доступной для людей и приятной», – рассказал староста Радек Клима.

Пока известно только то, что пражан ожидает новый путь на остров Цисаршска лоука, отремонтированный смиховский вокзал и преображение территории перед ним.

Перед Баррандовским мостом может появиться скейтпарк и паркур-трейл Barrande, территория для людей без дома, смотровая площадка и культурный комплекс Bistro Koryto.

Также планируют усовершенствовать велодорожку между мостом Палацкого и Эрпетом, на улицах Надражни, Страконицка, Яначкова и набережной Горжейши. Кроме того, появится пристань для лодок.

Над объемным проектом преображения Смиховской набережной работает несколько архитекторских и урбанистических студий. Постепенно проект будут обсуждать и реализовывать.

Источник: Metro.cz