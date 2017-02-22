Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 11 °C
Смиховскую набережную в Праге ждет кардинальное преображение

Смиховскую набережную в Праге ждет кардинальное преображение

artyommm 211 0
Прага 5 заказала у архитекторов разработку плана по преображению Смиховской набережной в целях развития и популяризации района.
Смиховскую набережную в Праге ждет кардинальное преображение

Смиховская набережная в Праге в скором времени преобразится. Городская часть Прага 5 заказала объемный проект по долговременному развитию набережной и ее окрестностей. Сейчас в него вносят поправки. После этого проект представят общественности.

«Мы планируем объединить центральную часть Смихова с рекой и сделать набережную доступной для людей и приятной», – рассказал староста Радек Клима.

Пока известно только то, что пражан ожидает новый путь на остров Цисаршска лоука, отремонтированный смиховский вокзал и преображение территории перед ним.

Перед Баррандовским мостом может появиться скейтпарк и паркур-трейл Barrande, территория для людей без дома, смотровая площадка и культурный комплекс Bistro Koryto.

Также планируют усовершенствовать велодорожку между мостом Палацкого и Эрпетом, на улицах Надражни, Страконицка, Яначкова и набережной Горжейши. Кроме того, появится пристань для лодок.

Над объемным проектом преображения Смиховской набережной работает несколько архитекторских и урбанистических студий. Постепенно проект будут обсуждать и реализовывать.

Источник: Metro.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага строительство архитектура
Читайте
по теме 
В субботу в Праге откроется сезонный парк аттракционов
22.02.2017 17:43 Общество
В субботу в Праге откроется сезонный парк аттракционов
44 0
По карте Lítačka в Праге можно получить скидки в 22 местах, включая зоопарк
22.02.2017 17:17 Экономика
По карте Lítačka в Праге можно получить скидки в 22 местах, включая зоопарк
194 0
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
22.02.2017 10:48 Общество
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
298 0
Пражский полицейский спас мужчину от самоубийства благодаря Facebook
22.02.2017 10:47 Общество
Пражский полицейский спас мужчину от самоубийства благодаря Facebook
390 0
Последние новости:
22
февраля
В субботу в Праге откроется сезонный парк аттракционов
22.02.2017 17:43 Общество
В субботу в Праге откроется сезонный парк аттракционов
44 0
По карте Lítačka в Праге можно получить скидки в 22 местах, включая зоопарк
22.02.2017 17:17 Экономика
По карте Lítačka в Праге можно получить скидки в 22 местах, включая зоопарк
194 0
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
22.02.2017 10:48 Общество
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
298 0
Пражский полицейский спас мужчину от самоубийства благодаря Facebook
22.02.2017 10:47 Общество
Пражский полицейский спас мужчину от самоубийства благодаря Facebook
390 0
Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты
22.02.2017 10:14 Общество
Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты
473 0
Прага поставила вопрос о расширении зоны действия годового проездного
22.02.2017 10:10 Общество
Прага поставила вопрос о расширении зоны действия годового проездного
317 0
С апреля Прага вернет на улицы столики и стулья для отдыха
22.02.2017 09:44 Общество
С апреля Прага вернет на улицы столики и стулья для отдыха
415 0
В Чехии стремительно дешевеют кредиты
22.02.2017 08:29 Экономика
В Чехии стремительно дешевеют кредиты
751 0
Amnesty International: в Чехии и мире ненавидят беженцев
22.02.2017 07:57 Общество
Amnesty International: в Чехии и мире ненавидят беженцев
441 0
21
февраля
В четверг в Чехии почтут память погибшего пожарного непрерывным звуком сирен
21.02.2017 15:13 Общество
В четверг в Чехии почтут память погибшего пожарного непрерывным звуком сирен
935 0



Мобильная версия