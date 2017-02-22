В субботу в Праге откроется сезонный парк аттракционов

На территории Выставочного центра в Праге откроется парк «Матейска поуть»: посетителей ждет 115 аттракционов.

Уже в эту субботу на территории пражского Выставочного центра «Выставиште» (Výstaviště Holešovice 170 90 Praha 7) откроется традиционный парк «Матейска поуть» (Matějská pouť). Посетителям предложат 115 самых разных аттракционов.

В 2017 году в парке «Матейска поуть» будут работать традиционные и новые зарубежные аттракционы. Посетителей ждет центрифуга, большое колесо обозрения, замок ужасов, тиры, качели, карусели, американские горки, батуты, надувные городки и многое другое. Также популярностью пользуются автодромы. Как и раньше, в парке будут работать киоски с закусками и сувенирами.

Парк будет работать со вторника по пятницу с 13:00 до 21:00 , а также в выходные и праздники с 10:00 до 22:00. Билеты на аттракционы будут стоить от 40 до 200 крон.

Традиция парка «Матейска поуть» ведет начало еще с 1595 года. Изначально он работал в других местах Праги, а в 1963 году переехал в Стромовку. По информации пражской администрации, комплекс Выставочного центра, где теперь расположен парк, должен пройти реконструкцию, которая вернет ему привлекательный вид и объединит с районом.

Источник: denik.cz