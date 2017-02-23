Женщина в Праге родила прямо в автобусе

Пассажирка автобуса не дождалась врачей скорой помощи и родила на свет мальчика прямо в салоне.

Сегодня утром женщина родила ребенка в автобусе прямо возле стадиона «Спарта» на пражской Летне, не дождавшись приезда скорой помощи.

Прибывшие врачи осмотрели мать и новорожденного мальчика, а затем перевезли их в мотольскую больницу. Об этом информировала пресс-секретарь пражской спасательной службы Яна Поштова.

Женщина ехала на автобусе дальнего следования. На данный момент мать и дитя находятся в отделении интенсивной терапии.

Стремительные роды, когда роженицы даже не успевают вовремя доехать до роддома, случаются редко. Но такое бывает, поэтому иногда женщины рожают, например, в машине или на улице в присутствии отца ребенка, полицейских, охранников или случайных прохожих. В некоторых случаях по телефону им помогают диспетчеры скорой помощи.

Источник: denik.cz