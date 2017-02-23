Чехия просит Facebook помочь в борьбе с дезинформацией

Пока неизвестно, каким именно образом будет проходить сотрудничество МВД Чехии и Facebook по борьбе с дезинформацией в соцсети.

Facebook может начать помогать Министерству внутренних дел Чехии бороться с распространением дезинформации в соцсети. Первая встреча сторон уже состоялась. Министерство намерено начать как можно скорее, чтобы не допустить возможного влияния на выборы в стране.

Сотрудники МВД встречались с представителем американской компании Facebook Габриэллой Чеховой. Министерство хочет сотрудничать с соцсетью в области раскрытия дезинформации. Пока непонятно, как именно стороны будут взаимодействовать.

Чехия следует примеру Франции и Германии, где правительство налаживает связи с социальными сетями. В обоих государствах, как и в ЧР, ведется подготовка к выборам, из-за чего появляются опасения воздействия дезинформационной кампании на их результаты.

Как МВД видит помощь Facebook на практике?

Пользователи соцсети могли бы уведомлять о публикации, которая, по их мнению, содержит дезинформацию. После этого Facebook должен был бы отправить ее для анализа в независимый центр, который бы оценил ее содержание. Если бы исследование подтвердило, что информация ложная, Facebook бы указывал это. Также соцсеть могла бы показывать интернет-источники, в которых можно было бы проверить факты.

Источник: ihned.cz