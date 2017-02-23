На пражской Летне заработает старейшая в Европе карусель

Национальный технический музей торжественно объявил о начале реконструкции исторической карусели на Летне.

Фото: www.facebook.com/letenskykolotoc/photos

Историческая карусель на Летне (letenský kolotoč) снова начнет работать. Вчера в Праге торжественно стартовала ее реконструкция. Восстанавливать будут также машинки и лошадок на поворотном кругу. Национальный технический музей, в собственности которого находится карусель, поручил отремонтировать весь павильон в стиле неоренессанс до лета 2018 года.

Летенская карусель считается самой старой из сохранившихся в Европе. В 2004 году ее передали в собственность Национальному техническому музею. Вчера, 22 февраля, перед каруселью выступал шарманщик, несколько десятков человек собрались на символическое начало реконструкции. Во время ее первой части в середине 90-х удалось восстановить только крышу.

Во сколько именно обойдется реконструкция, неизвестно, так как пока не были выбраны реставраторы лошадок. Но, вероятнее всего, музей будет готов заплатить около 8 млн за все работы. На реконструкцию только одной лошадки, по оценкам организаторов, может понадобиться до 180 тысяч крон.

Карусель была собрана в 1892 году и впервые заработала на Виноградах. Два года спустя ее перевезли на Летну. В последний раз покататься на ней можно было в 2004 году. Тогда аттракцион перешел Национальному техническому музею, который закрыл его в связи с критическим состоянием. До наших дней дошла не только сама деревянная конструкция, но и лошадки, отделанные настоящей конской кожей.

Источник: ceskenoviny.cz