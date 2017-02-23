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За что в прошлом году в Праге полиция штрафовала чаще всего

За что в прошлом году в Праге полиция штрафовала чаще всего

artyommm 159 0
Полиция Праги подвела итоги работы в 2016 году.
За что в прошлом году в Праге полиция штрафовала чаще всего

В прошлом году полиция Праги зарегистрировала 1,055 млн правонарушений, что на 44 тысячи меньше, чем в 2015 году. Расходы на работу городской полиции составили 1,711 млрд крон, из них 1,392 – на зарплаты. Таким образом столичная полиция не превысила установленный для нее бюджет на год – 1,857 млрд крон. В столичной полиции работает 2 243 человека.

Чаще всего правонарушения совершались в сфере транспорта – более 900 тысяч. Что касается соблюдения общественного порядка, то самыми частыми были нарушения постановлений Праги. Всего пражская полиция выписала штрафов на сумму 68 млн крон. 

В прошлом году полицейским удалось раскрыть больше случаев нарушения общественного порядка – 150 716 (в 2015 году – 134 716). Кроме того, удалось пресечь больше эпизодов нарушения общественного порядка в ночное время – на 16% больше (всего – 20 519). Это не связано с тем, что такие случаи участились: просто полиция стала больше внимания уделять центру города, где жители часто жалуются на подобные инциденты.

13 106 правонарушений были связаны с распитием алкогольных напитков в общественных местах. 15 246 случаев касались нарушения запрета на курение. 

Нарушителям ПДД были выписаны штрафы на сумму 46,5 млн крон. Самым распространенным нарушением в этой сфере была стоянка в неположенном месте – всего 126 752 случая. 72 469 водителей в Праге оштрафовали за парковку на тротуарах. 

Около 250 тысяч человек превысило скорость менее чем на 20 км/ч; на красный сигнал светофора проехали 27 647 автомобилистов. В парковочных зонах было совершено 159 895 нарушений, большинство из них – в синих зонах (109 445). 87 водителей пытались обмануть проверяющий автомобиль в синих зонах парковки с помощью грязных или закрытых регистрационных номеров.

Источник: prahaeu.tumblr.com

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