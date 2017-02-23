На заводе в Чехии произошел взрыв, есть раненые

Причины взрыва пока неизвестны. По предварительным данным, пострадали 9 человек.

В чешском городе Поличка (на востоке республики) в четверг, 23 февраля, произошел взрыв на заводе. Пожарные ликвидируют пожар. По предварительной информации, ранено 9 человек. Пожарные говорят о 7 раненых, трое из которых – их коллеги.

Взрыв произошел около 11:00. Ситуация оказалась непредсказуемая: с комплекса доносятся новые взрывы. Ранения получили 4 сотрудника завода и 5 пожарных из первой бригады, которая прибыла на место.

Взрыв случился в одном из цехов, после чего здание охватил пожар. Сейчас проводится эвакуация других цехов. Получить доступ к месту, где произошел взрыв, пока не удалось. Офицер пожарных Пардубице сообщает о трех пожарных и четырех рабочих, которые пострадали в результате пожара.

На месте работает 12 пожарных отрядов. Пожару присвоен третий уровень. Помощь других регионов пока не требуется. На место вылетели вертолеты. Причины взрыва пока неизвестны.

Источник: novinky.cz