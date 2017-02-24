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В ночь на пятницу на Чехию обрушился ураган

В ночь на пятницу на Чехию обрушился ураган

Vladislava M 601 0
Сильный порывистый ветер прошелся по всей территории Чехии: тысячи человек остались без электричества, поваленные деревья затрудняют движение, в городах объявили чрезвычайное положение.
В ночь на пятницу на Чехию обрушился ураган

В ночь на пятницу на Чехию обрушился сильный ветер, связанный с мощным атмосферным фронтом Thomas. Во многих местах страны из-за поваленных деревьев затруднено автомобильное и железнодорожное движение. Компания «Чешские дороги» пустила вместо поездов запасные автобусы.

Тысячи семей остались без электричества. Энергетическая компания ČEZ сегодня объявила в 18 районах Чехии чрезвычайное положение. Энергетики стараются устранить поломки, но ветер усложняет им работу. Чрезвычайное положение объявили во всех 5 округах Краловоградецкого края, в Бероуне, Кладно, Мнелнике и Млада-Болеслав (Среднечешский край), в Ческа-Липа, Либерце и Семилах (Либерецкий Край), в Тахове (Пльзенский край), Карловых Варах, Хрудиме, Гавличкув-Броде, Шумперке и Всетине.

Сильный порывистый ветер ночью и утром наблюдался и в Праге. В городе ураганом ломало деревья и ветки, сваливало бигборды и сдувало металлические листы с крыш. В Нусле из-за вывернутого светофора временно закрыли улицу Гвездову (Hvězdova).

В Либерецком крае сильный ветер утром остановил движение фуникулера на Йештед. Скорость ветра при порывах превышала 100 км/ч. Уже при ветре больше 58 км/ч движение фуникулера небезопасно.

Также пришлось остановить фуникулер на самую высокую гору Чехии Снежку в Краловоградецком крае (Пец-под-Снежкой), где ветер мог достигать 145 км/ч.

Проблемы объявили также в Устецком, Карловарском и Пльзенском краях, где больше пожарные выезжали больше чем по 200 вызовам. Чаще всего им приходилось убирать поваленные деревья с дорог.

В течение дня ветер должен ослабнуть.

Источник: ČTK, Tyden.cz, Novinky.cz

 

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