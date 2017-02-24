Чешский парламент одобрил отпуск для отцов новорожденных детей

Отцы смогут воспользоваться недельным отпуском с момента рождения ребенка в течение 6 последующих недель.

Парламент одобрил законопроект, согласно которому отцы новорожденных детей получат право на недельный оплачиваемый отпуск с момента рождения ребенка. Теперь законопроект будут рассматривать в Сенате.

Взять недельный отпуск отцы смогут в течение 6 недель после рождения ребенка. Те, кто оплачивал страхование на случай временной нетрудоспособности, будут получать 70% от расчетной базы своей зарплаты (столько же, сколько и женщины). В правительстве считают, что данный законопроект помог бы укрепить отношения в семье между родителями и ребенком, а также мотивировать мужчин больше участвовать в заботе о ребенке.

Право на отпуск получат мужчины, которые записаны в свидетельстве о рождении ребенка как отцы или как приемные родители, назначенные судом. На отпуск они смогут претендовать даже в том случае, если жена с ребенком находятся в больнице.

Ежегодно в Чехии рождается около 100 тысяч детей. Отпуск для отцов обошелся бы государственной казне в 630-800 млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz