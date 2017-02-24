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В Чехии вынесли приговор первому «джихадисту»

В Чехии вынесли приговор первому «джихадисту»

Vladislava M 190 0
Пльзенский суд сегодня вынес приговор первому гражданину Чехии, который хотел присоединиться к Исламскому государству.
В Чехии вынесли приговор первому «джихадисту»

Сегодня Краевой суд в Пльзене вынес приговор первому чеху, который пытался присоединиться к террористической организации Исламское государство. 22-летний Ян Силовски из города Спалены-Поржич Пльзенской области получил 3 года и 3 месяца лишения свободы. Также суд постановил назначить Силовскому амбулаторное психиатрическое лечение.

Силовски стал первым гражданином Чехии, которого осудили за то, что он хотел поехать в Сирию и присоединиться к организации Исламское государство.

Изначально сторона обвинения предлагала осудить Силовского за подготовку к террористическому нападению на 12-20 лет тюрьмы либо пожизненно.

Государственные представители на заключительном заседании суда классифицировали поведение обвиняемого по новому, дополненному Уголовному кодексу как поддержку и пропаганду терроризма на стадии подготовки, за что предполагается от 3 до 12 лет тюрьмы. Суд принял эту квалификацию.

После этого обвинение предложило осудить чеха на 4 года, защита – снять обвинение или применить условное наказание. Сам Ян Силовски в заключительной речи сказал, что теперь он жалеет, что хотел поехать в Сирию, и добавил, что еще раз он бы этого делать не стал.

Источник: Lidovky.cz

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Темы
суды терроризм Чехия
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