На Карловой площади в Праге провалилась дорога

Движение автомобилей и автобусов перекрыли. Причиной стала авария водопровода: ремонт может продлиться несколько дней.

Фото: idnes.tv

На Карловой площади в Праге провалилась проезжая часть дороги из-за аварии трубопровода. На месте перекрыли движение автомобилей и автобусов. Трамваи продолжают ездить без ограничений. Ремонт водопровода планируют начать сегодня вечером.

«Полиция частично перекрыла Карлову площадь между улицами Реслова и На Морани из-за повалившегося дорожного полотна. Сотрудники на месте разворачивают транспорт. Вероятно, ремонт может продлиться до 28 февраля», – сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

По словам пресс-секретаря Пражских водопроводов и канализаций, под асфальтом прорвало трубу примерно на 300 миллиметров. Водоснабжение перекрыли только к одному дома.

Из-за аварии маршруты автобусов 148 и 176 ездят в объезд. Транспортное предприятие вынуждено было также временно переместить или отменить некоторые остановки в области Карловой площади. Пока неясно, когда движение автобусов снова возобновят. Ремонт коммуникаций может продлиться несколько дней.

Источник: Lidovky.cz