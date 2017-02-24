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На Карловой площади в Праге провалилась дорога

На Карловой площади в Праге провалилась дорога

Vladislava M 124 0
Движение автомобилей и автобусов перекрыли. Причиной стала авария водопровода: ремонт может продлиться несколько дней.
Фото: idnes.tv
На Карловой площади в Праге провалилась дорога

На Карловой площади в Праге провалилась проезжая часть дороги из-за аварии трубопровода. На месте перекрыли движение автомобилей и автобусов. Трамваи продолжают ездить без ограничений. Ремонт водопровода планируют начать сегодня вечером.

«Полиция частично перекрыла Карлову площадь между улицами Реслова и На Морани из-за повалившегося дорожного полотна. Сотрудники на месте разворачивают транспорт. Вероятно, ремонт может продлиться до 28 февраля», – сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

По словам пресс-секретаря Пражских водопроводов и канализаций, под асфальтом прорвало трубу примерно на 300 миллиметров. Водоснабжение перекрыли только к одному дома.

Из-за аварии маршруты автобусов 148 и 176 ездят в объезд. Транспортное предприятие вынуждено было также временно переместить или отменить некоторые остановки в области Карловой площади. Пока неясно, когда движение автобусов снова возобновят. Ремонт коммуникаций может продлиться несколько дней.

Источник: Lidovky.cz

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Темы
авария Прага автобусы Транспортное предприятие Праги
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