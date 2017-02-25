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В Чехии снова обнаружили польский чай с галлюциногенными веществами

В Чехии снова обнаружили польский чай с галлюциногенными веществами

Vladislava M 482 0
При проверке партии чая от польского производителя Mokate инспекторы обнаружили в составе опасные для здоровья вещества.
В Чехии снова обнаружили польский чай с галлюциногенными веществами

В польском пакетированном чае Babička Růženka Sedmero bylin с эхинацеей обнаружили тропановые алкалоиды атропин и скополамин. Эти вещества в определенной концентрации способны оказывать негативное действие на здоровье человека, поэтому их запрещено использовать в продуктах питания. Чай польского производителя Mokate Государственная сельскохозяйственная и пищевая инспекция (SZPI) сняла с продажи.

Лабораторный анализ подтвердил содержание атропина и скополамина в чае серии  "L 09111630 C" со сроком годности до 9 ноября 2018 года. Эта партия признана Государственным комитетом здравоохранения неподходящей для употребления.

«По предварительной информации, в торговой сети могли находиться тысячи пачек бракованной партии чая», – прокомментировал пресс-секретарь SZPI Павер Копршива.

Компания должна снять чай с продажи. Кроме того, ее привлекут к административному делу.

Всем, кто приобрел упомянутый чай, эксперты не советуют его употреблять.

Запрещенные вещества в чаях от компании Mokate на чешском рынке инспекторы обнаружили уже не в первый раз. В декабре прошлого года тесты показали присутствие тропановых алкалоидов в другом чае этой фирмы – Herbal Tea (Loyd) с мятой, брусникой и травами.

Источник: Novinky.cz

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продукты Чехия Польша
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