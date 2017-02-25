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Сколько иностранцев просит и получает убежище в Чехии

Сколько иностранцев просит и получает убежище в Чехии

Vladislava M 592 0
МВД Чехии опубликовало информацию о том, сколько иностранцев просило и получило убежище в ЧР за январь 2017 года и прошлый год.
Сколько иностранцев просит и получает убежище в Чехии

За январь 2017 года убежища в Чехии попросило 130 иностранцев. Чаще всего это были граждане Украины (48), Сирии (16) и Армении (13). В пятницу об этом сообщило Министерство внутренних дел ЧР.

Из 130 человек право на убежище министерство признало только в 5 случаях. Это были два украинца, два гражданина Мьянмы и один гражданин Эфиопии.

Еще семи иностранцам выдали дополнительную защиту, что тоже является убежищем, но на определенное время. В 28 случаях дополнительную защиту в январе продлили.

52 иностранца получили отрицательный ответ по своим заявлениям. В 46 случаях рассмотрение заявления было остановлено. По сравнению с январем прошлого года количество заявлений на выдачу убежища выросло на 22.

За весь прошлый год в Чехии попросили убежища 1477 человек: на 48 меньше, чем в позапрошлом году.

Число просителей убежища в Чехии за последние годы стало намного меньше, чем было в начале тысячелетия. Например, в 2001 году Чехия зарегистрировала более 18 тысяч заявлений, в 2003 году – больше 11 тысяч заявлений.

Источник: Novinky.cz

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Темы
беженцы иммиграция Чехия Министерство внутренних дел убежище
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