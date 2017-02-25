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На смотровой площадке Староместской ратуши установят сетку

На смотровой площадке Староместской ратуши установят сетку

artyommm 227 0
В ближайшее время начнется реконструкция Староместской ратуши. В мэрии сообщают, что, помимо прочего, на смотровой площадке установят сетку – в целях безопасности.
На смотровой площадке Староместской ратуши установят сетку

В следующем году Пражский орлой скроется с глаз туристов на пять месяцев, но реконструкция ратуши за 48 млн крон начнется уже в мае этого года. Ежедневно эту достопримечательность посещает около 3 тысяч туристов. Но, несмотря, на огромную популярность, ратушу придется закрывать на ремонт. Откроют ее снова только в следующем году.

В последний раз ее реставрировали более 70 лет назад – после того, как в последний день Второй мировой войны здание охватил пожар – по вине нацистов, обстреливавших повстанцев. Тогда огнем была разрушена башня здания, орлой, эркер и все северо-восточное крыло ратуши. После войны здание восстанавливали с самого фундамента, но на башне проводился только мелкий ремонт. В этом году ситуацию планируется исправить.

В мэрии сообщили, что с учетом большого интереса туристов к ратуше ее не будут полностью закрывать строительными лесами. Сначала реставраторы будут ремонтировать верхнюю часть башни, затем эркер на втором этаже, и только в конце – орлой. Работы планируется проводить так, чтобы из трех элементов башни два оставались открыты.

Что касается изменений в Староместской ратуше, то посетителей ожидает одно не самое приятное новшество – на смотровой площадке. Сейчас ничто, кроме опор, не мешает посетителям наслаждаться видом на Прагу. Нынешние низкие перила заменит металлическая сетка. Такое решение было принято из-за инцидента с мужчиной, который в январе прошлого года сбросился вниз. В мэрии уверяют, что у сетки будут широкие просветы, поэтому она не помешает смотреть на Прагу.

Источник: idnes.cz

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Темы
Староместская площадь реконструкция Прага
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