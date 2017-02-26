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Все филиалы Национальной галереи в Праге неожиданно закрылись

Все филиалы Национальной галереи в Праге неожиданно закрылись

artyommm 97 0
Предполагается, что Национальная галерея в Праге снова начнет работать на следующей неделе.
Все филиалы Национальной галереи в Праге неожиданно закрылись

В субботу, 25 февраля, неожиданно закрылись все филиалы Национальной галереи в Праге. По официальной информации, причиной стали технические проблемы. Портал Denik.cz сообщает, что это могло произойти потому, что договор галереи и службой безопасности, которая следила за порядком в филиалах, был расторгнут.

Служба безопасности заявила, что Национальная галерея неоднократно нарушала свои обязательства в отношении компании. Галерея утверждает обратное. Планируется, что она снова откроется на следующей неделе. В PR-отделе сказали, что купленные в галерею билеты будут действительны до конца мая. 

Директор галереи Йиржи Файт сообщил ČTK, что здания были закрыты из-за повторного нарушения обязательств «поставщика услуг в сфере безопасности». Подобные случаи имели место быть и в прошлом, но в меньшем объеме. «Руководство галереи пыталось решить эти проблемы, но безуспешно», – добавил Файт. При этом, по его словам, безопасность произведений искусства и зданий не была поставлена под угрозу.

Согласно реестру, договор между Национальной галереей в Праге и службой безопасности ABAS IPS Management был заключен в конце сентября прошлого года – до марта 2020 года. 24 февраля компания разорвала договор из-за «серьезного нарушения обязательств со стороны Национальной галереи в Праге». В контракте указано, что серьезным нарушением считается неоплата услуг в течение более чем 30 дней, а также повторное неоказание необходимого содействия.

Национальная галерея насчитывает 6 исторических зданий в Праге, более 400 тысяч произведений искусства общей стоимостью несколько сотен миллиардов крон. В прошлом году ее выставки и постоянные экспозиции посетили 712 690 человек.

Источник: aktualne.cz

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Прага искусство
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