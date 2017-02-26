Весна идет: на следующей неделе в Чехии ожидается до +16 градусов Цельсия

Метеорологи сделали прогноз погоды на предстоящий месяц – с 27 февраля по 26 марта. В Чехии будет теплее нормы.

Температура воздуха в марте в Чехии будет выше нормы. Днем максимум может превысить и +10 градусов Цельсия. На следующей неделе на отдельных территориях и вовсе может быть теплее +15 градусов. Такой прогноз опубликовал Чешский гидрометеорологический институт.

В понедельник в Чехии продержится солнечная погода, будет тепло. Во вторник придет холодный фронт с юго-запада, который принесет с собой дождь, холодный воздух и понижение температуры до 7-11 градусов Цельсия. Но с середины недели тепло вернется, температура воздуха днем начнет увеличиваться.

Небо будет облачное с прояснениями, с пятницы по воскресенье по всей республике ожидается от 9 до 13 градусов Цельсия, местами и до +16 градусов. Ночной температурный минимум не будет опускаться ниже ноля.

До конца марта в Чехии будет преобладать погода, которая будет теплее нормы либо будет соответствовать ей. Средней температурой для периода с 27 февраля по 26 марта в ЧР считается 2,7 градуса Цельсия. Теплее всего было в 1990 году, когда среднесуточная температура достигла 6,5 градуса. В 1987 году она, наоборот, была очень низкой -3,3 градуса Цельсия (это исторический минимум).

Метеорологи также отметили, что благодаря меньшему объему осадков в Чехии можно будет избежать угрозы наводнений, которая нависала в области у Крконоше в минувшие дни. Осадки не ожидаются даже в горах, а значит, снег будет таять постепенно.

Источник: ceskatelevize.cz