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С каждым годом в Чехии становится все больше открытых трансгендеров

С каждым годом в Чехии становится все больше открытых трансгендеров

Vladislava M 323 0
Комиссия экспертов в Чехии каждый год получает все больше заявлений от трансгендеров на смену пола. Без операции трансгендеры не имеют права получить новые документы.
Фото: pixabay.com
С каждым годом в Чехии становится все больше открытых трансгендеров

В последние годы в Чехии становится все больше человек, которые хотят сменить пол. В прошлом году комиссия экспертов Министерства здравоохранения получила 106 заявлений, из которых только по двум выдали отрицательный ответ.

Наряду с этим в стране есть женщины и мужчины, которые родились в теле противоположного пола, но не хотят проходить операцию, хотя с удовольствием и приняли бы имя и документы, соответствующие их половой идентичности. Но в Чехии это по закону невозможно.

Смену пола в ЧР прошла уже приблизительно тысяча трансгендеров, т.е. людей, у которых во время внутриматочного развития половая система сформировалась не в соответствии с мозговым центром, отвечающим за половую идентичность. Еще несколько тысяч человек только готовятся к смене пола или еще не решились признаться обществу в своем желании.

Заявлений на хирургическую операцию по смене пола в Чехии с каждым годом становится больше. Еще 5 лет назад Экспертная комиссия, которая принимает решение по каждой операции, получила всего 13 заявлений. В прошлом году – уже 106. Из них 37 было получено от трансгендерных женщин, 69 – от трансгендерных мужчин.

Комиссия, в которую входят сексологи, психиатры, психологи, урологи, гинекологи и юристы, заседает несколько раз в году. В начале января 2017 года уже она рассмотрела 17 новых заявлений.

«В этом году у нас запланировано еще 3 заседания комиссии до лета, – рассказывает сексолог и один из членов комиссии Петр Вайс. – Большинство наших транссексуальных пациентов хочет пройти и хирургическую смену пола».

С проблемами с чешским законодательством сталкиваются те трансгендеры, которые не хотят проходить хирургическую операцию по смене пола. По закону они не имеют права на смену имени. При этом в ряде европейских стран (например, Дания, Германия, Австрия, Болгария, Румыния или скандинавские страны) трансгендерный мужчина может официально принять мужское имя и идентификацию и одновременно оставить женские половые органы – и наоборот. Чешское законодательство этого пока не позволяет. Официально смене пола в Чехии всегда должна предшествовать хирургическая операция и стерилизация.

Источник: idnes.cz

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