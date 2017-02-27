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На чешский рынок вернется легендарный телефон Nokia 3310

На чешский рынок вернется легендарный телефон Nokia 3310

Vladislava M 272 0
О выходе на рынок последователя легендарной модели Nokia 3310 сообщила финская компания HMD Global. В 2017 году модель представят и на чешском рынке.
Фото: Nokia
На чешский рынок вернется легендарный телефон Nokia 3310

Финская компания HMD Global в этом году выпустит на рынок продолжателя легендарного кнопочного телефона Nokia 3310. Телефон будет называться так же, как и его предшественник.

Модель без операционной системы выходит на рынок почти через 17 лет после первой Nokia 3310. Ее стоимость составит 49 евро, или 1350 крон. Об этом HMD сообщила на открытии ярмарки MWC в Барселоне.

 

Последователь одного из самых продаваемых телефонов в истории будет от него немного отличаться. У новой модели более тонкий и легкий корпус, цветной дисплей, а также более красочный дизайн. Телефон будет оснащен нестандартно мощной батареей, которая способна проработать 22 часа в режиме разговора и месяц в спящем режиме.

Nokia 3310 будет продаваться и на чешском рынке. Точную дату ее появления в Чехии пока не сообщили. Продажи модели в мире начнутся до конца первого полугодия 2017 года. Стоимость телефона, включая налог, составит около 1600 крон.

Источник: eurozpravy.cz, mobil.idnes.cz

 

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