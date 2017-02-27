Центр Праги оказался обесточен, трамваи остановились

Подача электричества в центр Праги и еще несколько частей столицы отсутствовала в течение получаса.

Центр Праги и еще несколько районов оказались после полудня обесточены. Подача электроэнергии отсутствовала в течение получаса. По словам пресс-атташе Пражской энергетики Петра Голубеца, причиной стала техническая неисправность на распределительной станции в Праге-Юг на Ходове. Без электричества остались Прага 1, 2, 3, 4, 9 и 10.

Отключены оказались три из четырех основных линий, по которым осуществляется подача электроэнергии в центр Праги, а также в другие ее части, например, в Прага-Мнехолупы и др. Четвертая линия была перегружена, поэтому на ней тоже возникали проблемы, – сообщили пражские энергетики.

В 12:10 подача электроэнергии в обесточенные районы была возобновлена. Сейчас предстоит выяснить причины неисправности и провести ремонт. На подаче электроэнергии это уже не отразится.

На полчаса обездвиженными оказались и трамваи. Пресс-атташе Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова сообщила, что трамваи не ездили в Праге 2, 3, 4 и 10. Проблема появилась в 11:30, электроэнергия отсутствовала до 12:05. Дольше всего оставался без движения участок Průběžná - Nádraží Hostivař. Ненадолго без освещения осталась станция метро Florenc.

На главном вокзале закрылось несколько магазинов, филиал банка Česká spořitelna и другие организации временно не могли оказывать услуги. Перестали работать эскалаторы и табло с информацией о прибытии и отправлении поездов, после 12:30 все вернулось к прежнему режиму.

Отключение электричества отразилось и на работе Городского суда Праги, дообеденные слушания в котором завершились раньше обычного.

Источник: ihned.cz