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Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца

Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца

Vladislava M 126 0
С развитием медицины в Чехии выживает все больше детей с врожденным пороком сердца – сейчас в стране живет 30 тысяч человек, которым рекомендуют регулярно посещать кардиологов.
Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца

В Чехии живет почти 30 тысяч человек с врожденным пороком сердца. Каждый год с таким диагнозом рождается до 800 детей. Врачи просят взрослых пациентов регулярно ходить на контроль к специалистам, даже если они не страдают серьезными нарушениями.

Большинство взрослых людей с врожденным пороком сердца должно приходить на осмотр к врачам в специализированный центр, даже если никаких проблем со здоровьем они не чувствуют.

По словам кардиохирургов, люди, перенесшие операции на сердце, также должны приходить к врачам на профилактический осмотр. Дело в том, что некоторые искусственные материалы, используемые при операциях, выдерживают 10-15 лет, а потом начинают разрушаться. В некоторых случаях пациентам необходима еще одна операция.

В больнице Мотол в Праге детские кардиохирурги диагностируют пороки сердца у детей еще до рождения и оперируют новорожденных.

«Большинство опасных для жизни пороков сердца (85%) мы диагностируем еще до рождения», – говорит заведующий Детским кардиоцентром FN Motol Ян Яноушек.

Благодаря специализированному лечению сейчас с болезнями сердца в Чехии выживает намного больше детей, чем в предыдущие десятилетия. Поэтому взрослых с пороками сердца каждый год становится на 5% больше, и эта тенденция будет продолжаться.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Медицина и фармацевтика Болезни здоровье дети Чехия
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