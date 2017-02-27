Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца

С развитием медицины в Чехии выживает все больше детей с врожденным пороком сердца – сейчас в стране живет 30 тысяч человек, которым рекомендуют регулярно посещать кардиологов.

В Чехии живет почти 30 тысяч человек с врожденным пороком сердца. Каждый год с таким диагнозом рождается до 800 детей. Врачи просят взрослых пациентов регулярно ходить на контроль к специалистам, даже если они не страдают серьезными нарушениями.

Большинство взрослых людей с врожденным пороком сердца должно приходить на осмотр к врачам в специализированный центр, даже если никаких проблем со здоровьем они не чувствуют.

По словам кардиохирургов, люди, перенесшие операции на сердце, также должны приходить к врачам на профилактический осмотр. Дело в том, что некоторые искусственные материалы, используемые при операциях, выдерживают 10-15 лет, а потом начинают разрушаться. В некоторых случаях пациентам необходима еще одна операция.

В больнице Мотол в Праге детские кардиохирурги диагностируют пороки сердца у детей еще до рождения и оперируют новорожденных.

«Большинство опасных для жизни пороков сердца (85%) мы диагностируем еще до рождения», – говорит заведующий Детским кардиоцентром FN Motol Ян Яноушек.

Благодаря специализированному лечению сейчас с болезнями сердца в Чехии выживает намного больше детей, чем в предыдущие десятилетия. Поэтому взрослых с пороками сердца каждый год становится на 5% больше, и эта тенденция будет продолжаться.

Источник: ceskatelevize.cz