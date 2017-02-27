Чехия вошла в число стран, где жители больше других довольны своей работой

В рейтинге Global Workforce Happiness Index, изучающем степень удовлетворенностью работой среди жителей разных стран, Чехия разместилась неожиданно высоко, обогнав Германию, Канаду и США.

Хотя чехов называют народом скептиков, к их восприятию работы это, вероятно, не относится. Согласно подробному исследованию, в ходе которого компания Universum изучала удовлетворенность работой среди жителей 57 стран мира, чехи вошли в число самых довольных своим трудоустройством национальностей. Чехия разместилась на 10-й строчке в рейтинге. По этому показателю счастливее чехов оказались только жители некоторых стран Западной Европы и Скандинавии. Немцы в рейтинге разместились на строчку ниже.

Исследование Global Workforce Happiness Index шведской компании Universum закончилось в сентябре прошлого года. В нем поучаствовало больше 200 тысяч молодых людей. В ходе исследования респондентам предлагали ответить на три вопроса: насколько они довольны своей работой, порекомендуют ли они своего работодателя друзьям и собираются ли они в ближайшем будущем сменить работу.

Оказалось, что молодые жители Чехии в большинстве случаев не собираются менять свою работу в течение ближайших 2-4 лет. 70% работающих чехов ценят в своей компании возможность получить хорошую рекомендацию для развития карьеры в будущем. Это самый высокий показатель в регионе Восточной Европы. Также 46% опрошенных чехов довольны своей зарплатой или интересными бонусами (49%), креативными условиями работы и дружественной атмосферой в коллективе.

Удовлетворенность работой и лояльность к работодателю можно объяснить традиционным чешским характером:

«Мы предпочитаем уверенность и стабильность неопределенным возможностям. Чехи не такие карьеристы, как жители соседних стран. Например, поляки намного чаще готовы сменить работу», – объясняет менеджер компании Univers в Чехии Томаш Рашнер.

Индекс удовлетворенности работой 1. удовлетворенность сотрудников их работой

2. вероятность того, что они порекомендуют своего работодателя друзьям

3. лояльность к работодателю: вероятность смены работы в ближайшем будущем. Рейтинг: 1. Дания

2. Норвегия

3. Коста-Рика

4. Швеция

5. Австрия

6. Голландия

7. Финляндия

8. Бельгия

9. Венгрия

10. Чехия

11. Германия

12. Швейцария

...

28. Польша

32. Великобритания

36. США

47. Япония

55. Индия

57. Гана

Исследование Global Workforce Happiness Index проходило с сентября 2015 по сентябрь 2016 г. В нем поучаствовало 200 тысяч молодых сотрудников до 35 лет с высшим образованием из 57 стран мира.