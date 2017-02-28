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Сегодня в Праге после временного закрытия начнет работать Национальная галерея

Сегодня в Праге после временного закрытия начнет работать Национальная галерея

artyommm 58 0
Причиной закрытия Национальной галереи в Праге стал конфликт с компанией, которая предоставляла услуги в сфере безопасности.
Сегодня в Праге после временного закрытия начнет работать Национальная галерея

Во вторник, 28 февраля, все шесть филиалов Национальной галереи в Праге снова откроются – в 10:00. На выходных они были закрыты из-за возникших разногласий со службой безопасности, которая охраняла здания и произведения искусства. В понедельник представители Национальной галереи сообщили, что был подписан новый договор. Министерство культуры в связи с ситуацией в галерее проверит работу службы безопасности от той же компании в других своих организациях.

В течение этого года Национальная галерея намерена выписать новый тендер, чтобы найти другую службу безопасности. В него собираются включить новые пункты, касающиеся квалификации. 

В 90-е гг. охраной галереи занимались ее сотрудники, но позже было решено обратиться к сторонним компаниям. В результате, как говорит директор Йиржи Файт, эти услуги обходятся дороже, чем зарплата собственным сотрудникам. К тому же своим кадрам было легче давать поручения. 

Источник: idnes.cz

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Прага культура
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