Веселые выходные в Праге: полиция рассказала о самых курьезных случаях

В прошедшие выходные пражские полицейские рассматривали несколько нетрадиционных ситуаций: драку в баре между женщинами за 40, отказ платить за кока-колу с икрой и даже предложение расплатиться за пиццу сексом.

Красиво жить не запретишь

Счет почти на 2000 крон отказалась оплатить в центре Праги молодая женщина. 20-летняя иностранка в воскресенье вечером заказала в одном из дорогих ресторанов на Парижской улице кока-колу и икру, но заплатить за ужин не смогла. Полиции пришлось отвезти девушку в участок для определения личности.

Оплата натурой

Еще один нестандартный случай на выходных произошел в пиццерии на улице Корунни. В субботу вечером один из посетителей съел заказанную пиццу и запил ее пивом. При себе у него не было 160 крон, чтобы расплатиться за свой заказ, поэтому он решил предложить заплатить за еду сексом. В присутствии других посетителей и обслуживающего персонала мужчина начал раздеваться и онанировать. Теперь ему придется ответить за хулиганство.

Дамская драка

В пятницу вечером в бистро на улице Ческоморавской произошла драка между женщинами 46 и 57 лет. Причиной стал конфликт одной из дам с приятелем второй. Дамы толкали друг друга так сильно, что поломали стол, несколько стульев и пробили стену из гипсокартона. Друг младшей женщины, из-за которого и произошел конфликт, пообещал возместить ущерб заведению.

Водитель под амфетамином

В субботу полиция заметила, что прямо по тротуару на улице Колбеновой на машине едет 19-летняя девушка. Она сообщила полицейским, что вечером прошедшего дня выпила несколько бокалов пива и затянулась сигаретой с марихуаной, но дыхательный тест алкоголь показал отрицательный результат. Зато другие анализы доказали, что причиной странного поведения девушки был употребленный амфетамин.

Дети, кладбище и ром

Брутальную вечеринку устроили двое несовершеннолетних детей у кладбищенской стены на Флоре. Подростки где-то нашли бутылку рома и полностью выпили ее. На них обратил внимание случайный прохожий, который и вызвал полицию. У задержанной 14-летней девочки намерили почти 1,7 промилле алкоголя в крови, у ее ровесника – больше 1,4 промилле. Детей забрали в больницу, куда вызвали и их родителей.

Источник: Metro.cz