В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею

Историческое здание, которое в 2013 году пострадало от взрыва газа, по-прежнему наполовину пустует. Меньшую часть дома займут дизайнеры и художники.

Фото: google maps

В доме на пражской улице Диваделни (Divadelní), где в 2013 году произошел взрыв газа, обоснуются художники и дизайнеры. Они займут два верхних этажа, в то время как на первом будет работать кафе. Владельцы пострадавшего здания дали ему новое название – Smetana Q.

Большая половина дома будет по-прежнему пустовать, специалисты продолжат исследовать ее статику. Когда будут готовы окончательные результаты, можно будет решить, как в дальнейшем использовать объект.

В 2014 году здание в центре Праги, которое пострадало от взрыва газа, выкупила компания Lázeňská investiční. Она изначально планировала отложить общую реконструкцию объекта. Известно, что та может начаться не ранее, чем через пять лет.

Дом по адресу Divadelní 5 был построен в 1845 году. В 2013 году взрыв газа нанес существенный ущерб, и прежний владелец, Управление воздушного движения, решило его продать. В настоящее время общественности доступна только часть дома, куда открыт вход со стороны набережной Сметаны. Сейчас на первом этаже работает кафе, весной рядом планируется открыть магазин. На третьем этаже открылась галерея, на первом – будут работать дизайнеры. Для них созданы мастерские и шоу-рум.

Источник: aktualne.cz