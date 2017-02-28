Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею

В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею

artyommm 133 0
Историческое здание, которое в 2013 году пострадало от взрыва газа, по-прежнему наполовину пустует. Меньшую часть дома займут дизайнеры и художники.
Фото: google maps
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею

В доме на пражской улице Диваделни (Divadelní), где в 2013 году произошел взрыв газа, обоснуются художники и дизайнеры. Они займут два верхних этажа, в то время как на первом будет работать кафе. Владельцы пострадавшего здания дали ему новое название – Smetana Q. 

Большая половина дома будет по-прежнему пустовать, специалисты продолжат исследовать ее статику. Когда будут готовы окончательные результаты, можно будет решить, как в дальнейшем использовать объект. 

В 2014 году здание в центре Праги, которое пострадало от взрыва газа, выкупила компания Lázeňská investiční. Она изначально планировала отложить общую реконструкцию объекта. Известно, что та может начаться не ранее, чем через пять лет.

Дом по адресу Divadelní 5 был построен в 1845 году. В 2013 году взрыв газа нанес существенный ущерб, и прежний владелец, Управление воздушного движения, решило его продать. В настоящее время общественности доступна только часть дома, куда открыт вход со стороны набережной Сметаны. Сейчас на первом этаже работает кафе, весной рядом планируется открыть магазин. На третьем этаже открылась галерея, на первом – будут работать дизайнеры. Для них созданы мастерские и шоу-рум.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
взрыв Прага искусство культура
Читайте
по теме 
На заводе в Чехии произошел взрыв, есть раненые
23.02.2017 13:04 Общество
На заводе в Чехии произошел взрыв, есть раненые
1502 0
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
30.12.2016 11:28 Общество
Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
1675 0
Вчера вечером в Дрездене прогремело два взрыва, один – рядом с мечетью
27.09.2016 12:35 Общество
Вчера вечером в Дрездене прогремело два взрыва, один – рядом с мечетью
1442 0
Во время ремонта газовых труб в пражском Жижкове произошел взрыв
13.06.2016 19:09 Общество
Во время ремонта газовых труб в пражском Жижкове произошел взрыв
1134 0
Последние новости:
28
февраля
Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство
28.02.2017 14:45 Общество
Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство
125 0
Прагу попытаются очистить от наркоманских игл и шприцов
28.02.2017 14:39 Общество
Прагу попытаются очистить от наркоманских игл и шприцов
258 0
Чешский президент поедет в США на встречу с Дональдом Трампом
28.02.2017 14:13 Политика
Чешский президент поедет в США на встречу с Дональдом Трампом
126 0
Чешский миллиардер открыл банк в Великобритании
28.02.2017 11:52 Экономика
Чешский миллиардер открыл банк в Великобритании
273 0
Веселые выходные в Праге: полиция рассказала о самых курьезных случаях
28.02.2017 10:31 Общество
Веселые выходные в Праге: полиция рассказала о самых курьезных случаях
787 0
Чехи придумали, как обойти EET и запрет на курение в ресторанах
28.02.2017 09:04 Экономика
Чехи придумали, как обойти EET и запрет на курение в ресторанах
1289 0
Сегодня в Праге после временного закрытия начнет работать Национальная галерея
28.02.2017 08:41 Общество
Сегодня в Праге после временного закрытия начнет работать Национальная галерея
215 0
27
февраля
Чехия вошла в число стран, где жители больше других довольны своей работой
27.02.2017 19:39 Общество
Чехия вошла в число стран, где жители больше других довольны своей работой
596 0
Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца
27.02.2017 14:24 Общество
Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца
303 0
Центр Праги оказался обесточен, трамваи остановились
27.02.2017 14:09 Общество
Центр Праги оказался обесточен, трамваи остановились
1008 0



Мобильная версия