Прагу попытаются очистить от наркоманских игл и шприцов

С завтрашнего дня в Праге начнут применять новый метод экологической ликвидации инфицированных отходов.

С 1 марта 2017 года в Праге начнет функционировать новая система ликвидации потенциально инфицированных игл и шприцов, которые Городская полиция собирает на детских площадках и в других общественных местах. Эти опасные предметы будут передавать компании SUEZ, которая будет проводить последующую ликвидацию за счет городского бюджета.

«Потенциально инфицированные отходы, которые оставляют наркоманы, представляют для Праги серьезную проблему. Я рада, что нам удалось найти способ, как экологически ликвидировать этот мусор», – заявила сотрудница городской администрации Яна Пламинкова.

Компания SUEZ предоставит специальные резервуары для всех патрулирующих машин в Праге. При сдаче наполненного контейнера городским полицейским будут выдавать пустой вместо него. Шприцы и иглы в пункт сбора будут передавать только сотрудники MP Praha после предъявления служебного удостоверения.

Новый сервис поможет и приютам для брошенных животных, которыми руководит Городская полиция. Оттуда компания SUEZ будет забирать иглы и шприцы, использованные в ветеринарных кабинетах этой организации.

Компания SUEZ была выбрана для обеспечения этой услуги в открытом тендере. Договор с ней заключили на 3 года с 1 марта 2017 года.

Если новый метод ликвидации инфицированных отходов признают эффективным, его распространят шире.

Источник: prahaeu.tumblr.com