Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство

Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство

artyommm 125 0
Постановление, которое ввело запрет на продажу вредных продуктов питания в школьных буфетах и автоматах, не распространяется на столовые. Они начинают предлагать детям и перекусы.
Фото: Фотобанк pixabay.com
Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство

В Чехии вышло постановление правительства, согласно которому в школьных буфетах и автоматах с начала года не должны продаваться вредные перекусы. В некоторых учреждениях образования их стали предлагать в столовых, так как на них это постановление не распространяется. Министерство образования не отрицает, что школы имеют на это право, но столовые должны придерживаться норм питания.

Чтобы у детей был перекус, в школе в Остраве для маленьких детей повара в столовой начали выпекать булочки или готовить бутерброды с зеленью. В других школах ситуация с питанием стала еще хуже после того, как вступило в силу постановление. Ученики теперь бегают в ближайшие магазины покупать напитки и конфеты там. 

Постановление вступило в силу в сентябре 2016 года. Начальные школы и первые классы гимназий начали соблюдать его, согласно документу, с января 2017 года. До конца прошлого года буфеты могли распродать товары, которые не соответствуют новым нормам. Цель нововведения – обеспечить детям здоровое питание в школе. 

Существует мнение, что список требований слишком строгий, поэтому многие буфеты закрываются. Те, что продолжают работать, приспосабливаются к новым условиям.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
продукты школы правительство
Читайте
по теме 
В Чехии снова обнаружили польский чай с галлюциногенными веществами
25.02.2017 10:35 Общество
В Чехии снова обнаружили польский чай с галлюциногенными веществами
1458 0
Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты
22.02.2017 10:14 Общество
Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты
1476 0
В Чехии падает качество продуктов питания – из-за скидок
18.02.2017 11:19 Экономика
В Чехии падает качество продуктов питания – из-за скидок
1274 0
В Чехии подорожали овощи: огурцы – вдвое
16.02.2017 10:12 Экономика
В Чехии подорожали овощи: огурцы – вдвое
1357 0
Последние новости:
28
февраля
Прагу попытаются очистить от наркоманских игл и шприцов
28.02.2017 14:39 Общество
Прагу попытаются очистить от наркоманских игл и шприцов
258 0
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею
28.02.2017 14:17 Общество
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею
133 0
Чешский президент поедет в США на встречу с Дональдом Трампом
28.02.2017 14:13 Политика
Чешский президент поедет в США на встречу с Дональдом Трампом
126 0
Чешский миллиардер открыл банк в Великобритании
28.02.2017 11:52 Экономика
Чешский миллиардер открыл банк в Великобритании
273 0
Веселые выходные в Праге: полиция рассказала о самых курьезных случаях
28.02.2017 10:31 Общество
Веселые выходные в Праге: полиция рассказала о самых курьезных случаях
787 0
Чехи придумали, как обойти EET и запрет на курение в ресторанах
28.02.2017 09:04 Экономика
Чехи придумали, как обойти EET и запрет на курение в ресторанах
1289 0
Сегодня в Праге после временного закрытия начнет работать Национальная галерея
28.02.2017 08:41 Общество
Сегодня в Праге после временного закрытия начнет работать Национальная галерея
215 0
27
февраля
Чехия вошла в число стран, где жители больше других довольны своей работой
27.02.2017 19:39 Общество
Чехия вошла в число стран, где жители больше других довольны своей работой
596 0
Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца
27.02.2017 14:24 Общество
Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца
303 0
Центр Праги оказался обесточен, трамваи остановились
27.02.2017 14:09 Общество
Центр Праги оказался обесточен, трамваи остановились
1008 0



Мобильная версия