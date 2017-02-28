Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство

Постановление, которое ввело запрет на продажу вредных продуктов питания в школьных буфетах и автоматах, не распространяется на столовые. Они начинают предлагать детям и перекусы.

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В Чехии вышло постановление правительства, согласно которому в школьных буфетах и автоматах с начала года не должны продаваться вредные перекусы. В некоторых учреждениях образования их стали предлагать в столовых, так как на них это постановление не распространяется. Министерство образования не отрицает, что школы имеют на это право, но столовые должны придерживаться норм питания.

Чтобы у детей был перекус, в школе в Остраве для маленьких детей повара в столовой начали выпекать булочки или готовить бутерброды с зеленью. В других школах ситуация с питанием стала еще хуже после того, как вступило в силу постановление. Ученики теперь бегают в ближайшие магазины покупать напитки и конфеты там.

Постановление вступило в силу в сентябре 2016 года. Начальные школы и первые классы гимназий начали соблюдать его, согласно документу, с января 2017 года. До конца прошлого года буфеты могли распродать товары, которые не соответствуют новым нормам. Цель нововведения – обеспечить детям здоровое питание в школе.

Существует мнение, что список требований слишком строгий, поэтому многие буфеты закрываются. Те, что продолжают работать, приспосабливаются к новым условиям.

Источник: idnes.cz