Замкнутый круг: жительница Чехии взяла 17 кредитов и не смогла расплатиться

Жительница Чехии может попасть в тюрьму за кредитное мошенничество. Чтобы выплатить взятые кредиты, она брала в банках новые.

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53-летней жительнице Чехии грозит 5 лет лишения свободы за мошенничество с кредитами. В течение 2 лет она взяла 17 кредитов, хотя и знала, что ее зарплаты не хватит, чтобы делать регулярные выплаты и содержать себя.

Следователи обвинили женщину в мошенничестве:

«Еще в 2013 году она была обязана выплачивать кредит банку, но не сдержала своего обещания. Когда оказалось, что ее доходов не хватает на жизнь и выплаты по кредиту, она взяла еще один кредит, чтобы оплатить предыдущий. Постепенно у нее накопилось 17 кредитов от разных банков», – рассказала пресс-секретарь полиции Милена Шабатова.

По информации полиции, при заключении договора с очередным банком женщина предъявляла искаженную информацию о своих доходах и кредитной истории.

«Она попала в так называемый замкнутый круг и не знала, как из него выйти. Общий ущерб, нанесенный ею банкам, составил 237 тысяч крон», – уточнила пресс-секретарь.

На допросе женщина заявила, что полученные финансовые средства она использовала на оплату других кредитов, личное содержание и исключительные нужды ее семьи.

Источник: Novinky.cz