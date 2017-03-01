Чехию критикуют за «советскую систему» детских домов

Международные организации критикуют Чехию за то, что приоритет в воспитании ребенка, оказавшегося в сложной ситуации, отдается детдому, а не семье.

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В Чехии увеличилось количество детей, которые подрастают без родителей. За последние 10 лет таких детей в стране стало больше в два раза. Заботятся о них опекуны. В 2006 году в опекунских семьях жило менее 5 тысяч детей, сейчас – более 10 тысяч. При этом воспитанников детских домов и малышей в домах ребенка меньше не стало. Такую информацию предоставило Министерство труда, образования и здравоохранения.

Министр говорит, что в Чехии не получается модернизировать и реформировать сферу опеки над брошенными и находящимися под угрозой детьми. В республике продолжает действовать «советская система» детских домов, когда преимущество отдается госучреждениям, а не предупреждению проблем и поддержке семей с собственными или приемными детьми. Кроме того, интересы сотрудников таких учреждений ставятся выше, чем интересы детей. За это Чехию давно критикуют местные эксперты и международные организации.

В 2015 году в Чехии насчитывалось в целом 30 домов для детей до трех лет и один центр, общая вместимость которых составляла 1470 мест. Эти учреждения приняли 1 666 мальчиков и девочек, и столько же – выпустили. Менее 2/3 детей вернулись в собственные семьи, четверть стала жить в приемных семьях, десятая часть – в детских домах, остальные – в учреждениях для детей-инвалидов и др. Более трети маленьких детей оказалось в детдомах по социальным причинам.

В 2015/2016 гг. в Чехии для детей старше трех лет, согласно ежегодной статистике Министерства образования, работало 144 детских дома общей вместимостью 4 987 мест (в среднем по 35 мест на одно учреждение). В детдомах содержались 4 260 воспитанников. Всего в детдома поступили 1057 человек, вышли – 1089. В опекунские семьи были приняты 128 детей, семь нашли приемных родителей.

По информации ассоциации «Ребенок и семья», Чехия является последней страной в Европе, где детей до трех лет можно отправить в детский дом.

Источник: ceskenoviny.cz