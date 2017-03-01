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Безбилетные пассажиры в Чехии угрожают контролерам пистолетами

Безбилетные пассажиры в Чехии угрожают контролерам пистолетами

Vladislava M 266 0
За последнюю неделю в Чехии произошло два случая, когда безбилетные пассажиры нападали на контролеров с пистолетами.
Фото: pixabay.com
Безбилетные пассажиры в Чехии угрожают контролерам пистолетами

Во вторник безбилетный пассажир угрожал контролерам в автобусе №39 в Остраве. За короткий промежуток времени это уже второй подобный случай в городе. В последний раз, по информации остравского Транспортного предприятия, агрессивный «заяц» не только угрожал, но и действительно выстрелил в контролера. Никто из остальных пассажиров автобуса при этом не пострадал.

Нападение произошло около 8 часов утра. Ревизоры задержали пассажира без билета и попытались узнать его личные данные. Пассажир достал газовый пистолет и начал им угрожать.

По информации полиции, мужчина угрожал ревизорам оружием, а они использовали против него баллончик со слезоточивым газом. 

После физического столкновения нападающий упал на землю: контролеры использовали момент, чтобы убежать в безопасное место. Преступник скрылся с места нападения. Теперь его ищет полиция.

21 февраля в Остраве произошло еще одно нападение на контролера.

«До сих пор у нас ни разу не нападали на ревизоров с оружием, а теперь случилось два нападения за одну неделю», – заметил директор Транспортного предприятия Даниэль Морис и добавил, что сотрудникам нужно предоставить максимальную защиту и поддержку.

По словам Мориса, безопасность движения транспорта – приоритет для предприятия. Все ревизоры перед выходом на работу проходят курсы самообороны и психологические треннинги. Желающие могут получить перцовые баллончики для самообороны.

Источник: Novinky.cz

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Темы
транспорт штраф полиция преступность Чехия
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