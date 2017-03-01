Чехия начала переход на цифровое телевидение второго поколения

В Чехии запустили переходную сеть европейского стандарта цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Пока только у 10% чехов есть телевизоры, способные принимать стандарт.

Сегодня в Чехии запустили вещание второго поколения цифрового телевидения. Компания «Чешские Радиокоммуникации» запустила в Праге и центральной Чехии переходную телевизионную сеть для стандарта наземной трансляции DVB-T2. Она будет работать одновременно с трансляцией теперешнего стандарта DVB-T и будет служить для того, чтобы у телезрителей было время подготовиться к переходу на DVB-T2.

Чехия станет одной из первых стран в Европе, которые перейдут на второе поколение цифрового телевидения. До весны 2018 года новая сеть должна покрыть более 99% Чехии. Стандарт DVB-T2 позволяет, прежде всего, увеличить емкость сетей до 50% при сохранении основной инфраструктуры и частотных ресурсов.

Всего до 2017 года в стране должны появиться 2-3 переходные сети, которые будут работать в течение 2-3 лет вместе с теперешними мультиплексами. После отключения действующих сетей и перехода на стандарт DVB-T2 переходные сети перестанут функционировать.

Полный переход на DVB-T2 запланирован до 1 февраля 2021 года. Конечный срок установит правительство. Всего должно возникнуть 6 передающих сетей вместо 4 мультиплексов для DVB-T. Освобожденные частоты в диапазоне 700 МГц государство собирается использовать для скоростных мобильных сетей.

Вещание DVB-T2 смогут смотреть люди с телевизором со встроенным декодером DVB-T2, ресивером DVB-T2 или ТВ-тюнером DVB-T2 для компьютера. Сейчас телевизоры, способные принимать DVB-T2, есть только у 10% чешских семей, но это количество постепенно увеличивается.

В прошлом году «Чешские радиокоммуникации» запустили сертификацию устройств, которая подтверждает их способность принимать сигнал DVB-T2. Список всех сертифицированных приемников можно найти на www.dvbt2overeno.cz.

На данный момент цифровым телевидением пользуется 58,5% жителей Чехии. 26,1% используют спутниковое телевидение, 24,6% – домашнее кабельное подключение или интернет-телевидение IPTV.

Источник: ČTK