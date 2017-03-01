Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
В Чехии создают игру о чехословацких легионерах, русские недовольны

В Чехии создают игру о чехословацких легионерах, русские недовольны

artyommm 64 0
Разработчики игры Legion 1917: Rise of Bolsheviks рассказали о своих планах и предварительной реакции на игру со стороны русских.
Фото: www.facebook.com/Legion1917/photos
В Чехии создают игру о чехословацких легионерах, русские недовольны

Молодые чешские разработчики создают игру о чехословацких легионерах под названием Legion 1917: Rise of Bolsheviks, на которую собирают деньги через краудфандинговую платформу Kickstarter (требуемый бюджет – 65 тысяч евро). Если у создателей получится реализовать задуманное, то в игре также может появиться и дополнительное задание, связанное с Ярославом Гашеком. В планах разработчиков запустить игру уже в ноябре текущего года.

В центре сюжета игры двое братьев, который родились в Чехии, но позже уехали вместе с отцом в Россию во времена Австро-Венгрии. Они жили в Петербурге, но из-за революции снова бежали, так как были владельцами собственной пивоварни. Через европейскую часть России братья едут в Украину, где хотят присоединиться к чехословацким легионерам. На их пути встречаются разные люди, они сталкиваются с различными заданиями. 

В основу сценария положен вымысел. Тема о легионерах по-прежнему волнует людей, но создатели не хотели ограничиваться исторической правдой, поэтому разработали вымышленных персонажей. 

По словам авторов, о подготовке игры уже написал один русскоязычный ресурс. Под публикацией пользователи оставили около 150 комментариев, большинство из них – негативные. Как говорят создатели, в России до сих пор преобладают представления о том, что чехословаки вывезли государственное золото из страны. 

Игру также представили на конференции в Высочанах, и там присутствующим участникам из России она понравилась. Украинцы и поляки также отнеслись к ней с воодушевлением.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
игры технологии IT история
Читайте
по теме 
Феномен Minecraft: в Чехии выяснили, чем опасна для детей популярная игра
07.02.2017 13:07 Общество
Феномен Minecraft: в Чехии выяснили, чем опасна для детей популярная игра
2818 0
Русские большевики вдохновили чехов на новую компьютерную игру
21.12.2016 09:53 Общество
Русские большевики вдохновили чехов на новую компьютерную игру
930 0
Чешский миллиардер предлагает чехам выбрать нового президента в онлайн-игре
14.12.2016 07:53 Политика
Чешский миллиардер предлагает чехам выбрать нового президента в онлайн-игре
728 0
Прага стала популярным сюжетом компьютерных игр
17.10.2016 12:01 Общество
Прага стала популярным сюжетом компьютерных игр
948 0
Последние новости:
01
марта
Чехия начала переход на цифровое телевидение второго поколения
01.03.2017 12:14 Общество
Чехия начала переход на цифровое телевидение второго поколения
83 0
«Они не поняли, что я чех»: как чешский танцор удивил на карнавале в Рио
01.03.2017 12:05 Экономика
«Они не поняли, что я чех»: как чешский танцор удивил на карнавале в Рио
76 0
Безбилетные пассажиры в Чехии угрожают контролерам пистолетами
01.03.2017 10:17 Общество
Безбилетные пассажиры в Чехии угрожают контролерам пистолетами
266 0
Чехию критикуют за «советскую систему» детских домов
01.03.2017 09:50 Общество
Чехию критикуют за «советскую систему» детских домов
240 0
Замкнутый круг: жительница Чехии взяла 17 кредитов и не смогла расплатиться
01.03.2017 09:32 Общество
Замкнутый круг: жительница Чехии взяла 17 кредитов и не смогла расплатиться
381 0
В Чехии началась вторая фаза подключения к системе электронного учета выручки
01.03.2017 09:22 Экономика
В Чехии началась вторая фаза подключения к системе электронного учета выручки
248 0
28
февраля
Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство
28.02.2017 14:45 Общество
Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство
781 0
Прагу попытаются очистить от наркоманских игл и шприцов
28.02.2017 14:39 Общество
Прагу попытаются очистить от наркоманских игл и шприцов
991 0
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею
28.02.2017 14:17 Общество
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею
362 0
Чешский президент поедет в США на встречу с Дональдом Трампом
28.02.2017 14:13 Политика
Чешский президент поедет в США на встречу с Дональдом Трампом
365 0



Мобильная версия