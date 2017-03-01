В Чехии создают игру о чехословацких легионерах, русские недовольны

Разработчики игры Legion 1917: Rise of Bolsheviks рассказали о своих планах и предварительной реакции на игру со стороны русских.

Фото: www.facebook.com/Legion1917/photos

Молодые чешские разработчики создают игру о чехословацких легионерах под названием Legion 1917: Rise of Bolsheviks, на которую собирают деньги через краудфандинговую платформу Kickstarter (требуемый бюджет – 65 тысяч евро). Если у создателей получится реализовать задуманное, то в игре также может появиться и дополнительное задание, связанное с Ярославом Гашеком. В планах разработчиков запустить игру уже в ноябре текущего года.

В центре сюжета игры двое братьев, который родились в Чехии, но позже уехали вместе с отцом в Россию во времена Австро-Венгрии. Они жили в Петербурге, но из-за революции снова бежали, так как были владельцами собственной пивоварни. Через европейскую часть России братья едут в Украину, где хотят присоединиться к чехословацким легионерам. На их пути встречаются разные люди, они сталкиваются с различными заданиями.

В основу сценария положен вымысел. Тема о легионерах по-прежнему волнует людей, но создатели не хотели ограничиваться исторической правдой, поэтому разработали вымышленных персонажей.

По словам авторов, о подготовке игры уже написал один русскоязычный ресурс. Под публикацией пользователи оставили около 150 комментариев, большинство из них – негативные. Как говорят создатели, в России до сих пор преобладают представления о том, что чехословаки вывезли государственное золото из страны.

Игру также представили на конференции в Высочанах, и там присутствующим участникам из России она понравилась. Украинцы и поляки также отнеслись к ней с воодушевлением.

Источник: aktualne.cz