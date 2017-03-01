Подростки жестоко избили парня в пражском метро, а затем сбили пенсионерку

Полиция опубликовала видео с пражской станции метро Флора, где подростки жестоко избили в январе молодого мужчину. Убегая, они нанесли серьезные травмы пожилой женщине, сбив ее ног в вестибюле метро.

В субботу 21 января после 17:00 трое подростков с телескопической дубинкой напали на молодого мужчину на станции метро Флора (Flora). Они избивали его кулаками и били ногами по голове. Потерпевшему удалось сбежать. Нападавшие решили побежать за ним и сбили с ног 76-летнюю женщину, которая в это время проходила по вестибюлю метро. Женщина получила серьезную травму плеча и тазобедренного сустава, в больнице ей потребовалось сделать операцию.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на два года за тяжкие телесные повреждения по неосторожности. Криминалистам уже удалось установить личности двоих нападавших, а также одной девушки, которая наблюдала за нападением.

Для более полного расследования преступления полиции необходимо опросить остальных шестерых человек, которые участвовали в происходящем. Все они были сняты на камеру видеонаблюдения. Один из них также присоединился к нападавшим, ударив потерпевшего несколько раз ногой, – сообщают в пражской полиции.

Криминалисты просят свидетелей, а также тех людей, которые позже помогли потерпевшей пожилой женщине, позвонить по номеру 158.

Источник: metro.cz