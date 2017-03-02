В выходные погода сделает жителям Чехии приятный сюрприз

Метеорологи рассказали о нестандартной для начала марта погоде в Чехии, которая порадует жителей страны в выходные.

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После ветреного и дождливого конца недели жителей Чехии ждут неожиданно солнечные и теплые выходные. Температура воздуха в эти дни должна подняться до 17 градусов тепла. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

Однако в воскресенье на Чехию начнет надвигаться холодный фронт, и следующая неделя встретит нас затянутым небом, дождем в низинах и снегом в горах.

В четверг ожидается ветреная погода. В низинах ветер будет достигать 70 км/ч, в горах – 110 км/ч. Температура воздуха днем составит от +7 до +11 градусов по Цельсию, но из-за ветра она будет ощущаться как +4.

Во второй половине дня на погоду в Чехии повлияет теплый фронт, который принесет с собой множество осадков.

Утро пятницы должно быть холодным, температура воздуха составит от +1 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +8-12 градусов.

Суббота будет самым теплым и солнечным днем недели. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов. По погоде выходные в Чехии будут напоминать, скорее, вторую половину апреля, чем начало марта.

В воскресенье ожидается ясная погода с переменной облачностью. Во второй половине дня погода немного испортится с приходом холодного фронта, который принесет с собой дожди.

Следующая неделя начнется с дождливых и прохладных дней – максимум до +10 градусов.

Источник: Novinky.cz