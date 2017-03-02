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Чешские Дороги изменили условия покупки билетов на поезда онлайн

Чешские Дороги изменили условия покупки билетов на поезда онлайн

artyommm 628 0
Начала работать новая версия официального сайта Чешских Дорог.
Чешские Дороги изменили условия покупки билетов на поезда онлайн

České dráhy запустили новую версию официального сайта: изменился не только дизайн, но и работа страниц. Как говорится в пресс-релизе компании, раньше клиентам нужно было узнавать информацию о своем маршруте на разных страницах сайта. Теперь делать это будет легче, так как все сведения будут отображаться сразу под конкретным, выбранным направлением.

Чтобы просмотреть интересующую пользователя информацию, достаточно будет кликнуть на кнопку Detaily (Детали) рядом с выбранным маршрутом. На сайте можно будет не только купить билет на поезд, но и отправить информацию о поездке на электронную почту, поделиться ей на своей странице в FB, распечатать ее или экспортировать в календарь. 

E-shop также предлагает быструю покупку билетов. Клиент должен быть не только зарегистрирован и авторизован на сайте: теперь ему потребуется активация новой услуги ČD Kredit. С ее помощью пользователи будут пополнять свои счета на определенные суммы, а потом покупать за них билеты. Через несколько месяцев должна появиться возможность возврата денег за билет именно на ČD Kredit.

Источник: lupa.cz

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билеты поезда интернет
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