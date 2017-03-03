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Ученые из Чехии и Канады создали искусственный интеллект с интуицией

Ученые из Чехии и Канады создали искусственный интеллект с интуицией

artyommm 324 0
Впервые компьютерной программе удалось одержать победу над профессиональными игроками в покер.
Фото: фотобанк pixabay.com
Ученые из Чехии и Канады создали искусственный интеллект с интуицией

Ученые Карлова университета, Чешского технического университета в Праге и Альбертского университета в Канаде добились колоссального успеха в области создания искусственного интеллекта. 

Международной команде удалось разработать компьютерную программу DeepStack, которая в декабре 2016 года впервые в истории одержала победу над профессиональными игроками в покер (Техасский холдем). Один из самых авторитетных журналов о науке Science опубликовал информацию о научных открытиях, которые предшествовали достижению.

По словам профессора Альбертского университета, покер долгое время стоял особняком от остальных игр, так как он относится к категории игр с неполной информацией. У каждого игрока есть своя информация и взгляд на события в ней. С точки зрения теории, тот факт, что игроки не видят карты друг друга, создает проблему для искусственного интеллекта. При этом неполнота информации является обычным явлением в современном мире. 

Математические модели игр позволяют описывать ситуации в области экономики, в сфере аукционов, сетевой безопасности, проверки проездных и т.д. Поэтому успех в решении игр с неполной информацией можно считать ключевым для практических приложений, – говорит профессор Майкл Боулинг.

По его приглашению чешские ученые отправились на год в Канаду, чтобы работать над проектом. Команде ученых удалось перенести идеи, которые являются ключевыми в играх с полной информацией, в мир игр с неполными данными. Программа DeepStack позволяет выбрать подходящую стратегию для той или иной ситуации в покере в тот момент, когда это нужно. При этом программа не просчитывает всю игру наперед, как это делалось ранее. Добиться результата удалось с помощью глубинных нейронных сетей, которые заменили искусственному интеллекту интуицию. Компьютеру, как и человеку, нужно много тренироваться игре в покер, что развить интуицию.

В декабре 2016 года DeepStack играла против группы из 33 профессиональных игроков в покер из 17 стран мира. Каждый игрок мог сыграть 3000 игр в течение четырех недель. DeepStack одерживал победу с большим преимуществом. Каждого из 11 игроков, которые сыграли все 3000 игр, программа победила также лично, и только в одном случае выигрыш не был типичным с точки зрения статистики. Таким образом, DeepStack стала первой компьютерной программой, которая победила профессиональных игроков в Техасский холдем.

Источник: ceskatelevize.cz

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