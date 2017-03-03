Словацкий дизайнер создал стул из опавших листьев

Стул, созданный из опавших листьев и смолы, является полностью биоразлагаемым. Его можно просто оставить под деревом, когда он придет в негодность.

Фото: www.behance.net/gallery/49463699/Beleaf

Словацкий дизайнер нашел экологичную альтернативу вездесущему пластику. Он создал стул из опавших листьев и био-смолы. Идея ему понравилась, и теперь дизайнер планирует создать светильники из природного материала.

Прототип стула под названием Beleaf появился еще во время учебы Шимона Керна в Университете Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем. Эргономичный стул легко отремонтировать в случае повреждения или отправить на переработку. Например, его можно использовать как био-удобрение. Базовая конструкция стула создана из стали, и срок ее годности – 100 лет.

Как говорит сам дизайнер, если стул испортится, то его можно просто положить под дерево. Керн настолько вдохновлен идеей безотходного и экологичного производства, что намерен создать целый ряд предметов мебели и интерьера из опавших листьев и смолы.

Источник: aktualne.cz