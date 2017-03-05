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Магистрат построит в доме Кафки в центре Праги шикарные квартиры

Магистрат построит в доме Кафки в центре Праги шикарные квартиры

artyommm 696 0
Галерея GUD и фестиваль искусств Art Prague срочно ищут новые помещения. Каждую новую квартиру Прага будет сдавать в аренду за десятки тысяч крон.
Фото: https://www.instagram.com/p/BRP6y1djXbC/
Магистрат построит в доме Кафки в центре Праги шикарные квартиры

В доме Кафки в центре Праги магистрат решил строить роскошные квартиры. В мэрии сообщили, что речь идет об апартаментах 3+1 и 4+1. Подобные квартиры в этом районе сдают в аренду за 50 тысяч крон в месяц. Галерея искусств для детей GUD, которая уже давно располагалась в здании, получила распоряжение покинуть его в течение месяца. Фестиваль Art Prague, который также регулярно проходил в историческом доме, тоже ищет новое помещение.

В настоящее время ведутся поиски фирмы, которая будет заниматься реконструкцией. Цокольный и первый этажи будут использоваться как нежилые. Построенные квартиры магистрат планирует сдавать в аренду. Известно, что апартаменты рядом со Староместской площадью, сдаются за десятки тысяч крон. На реконструкцию дома 1902 года будет выделено 100-120 млн крон. Работы начнутся сразу, как выберут подрядчика.

В магистрате упомянули, что, кроме новых квартир с увеличенной площадью, в доме появится новый центр Франца Кафки. Нынешнее здание было построено в 1902 году на месте прежнего, где родился всемирно известный писатель. В 1897 году тот дом снесли в рамках санации. До 2006 года в здании 1902 года находились офисы для чиновников, которые потом переехали во дворец Шкоды.

Источник: aktualne.cz

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Темы
недвижимость реконструкция Франц Кафка Староместская площадь магистрат
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