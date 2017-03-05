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В Чехии установлен новый температурный рекорд

В Чехии установлен новый температурный рекорд

artyommm 953 0
В субботу, 4 марта, воздух на отдельных участках республики прогрелся до +20 градусов Цельсия.
В Чехии установлен новый температурный рекорд

На 22 метеостанциях в Чехии были установлены температурные рекорды – главным образом, на востоке и юго-востоке Моравии. Теплее всего было в моравском населенном пункте Дыяковице в районе Зноймо, где воздух прогрелся до 20,4 градуса Цельсия со знаком «плюс». Так, в Чехии был побит температурный рекорд 1998 года.

В воскресенье будет прохладнее, так как в Чехию начнет поступать холодный фронт. Воздух прогреется максимум до +13 градусов Цельсия. На отдельных участках могут выпасть осадки (в горах – снег). В Моравии с утра ожидается сильный ветер.

Источник: idnes.cz

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