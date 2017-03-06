Чехи считают, что каждое четвертое преступление совершают иностранцы

Агентство Median провело опрос общественного мнения о безопасности и преступности в стране. Оказалось, 53% респондентов согласны с возобновлением высшей меры наказания – смертной казнью.

Жители Чехии чувствуют себя в безопасности в своей стране, но, несмотря на это, хотели бы более жесткие наказания для преступников. Для большой части населения республики было бы допустимо казнить 4 убийц и одного невиновного человека, чем не осудить вообще никого. Кроме того, чехи в 4 раза преувеличивают количество преступлений, совершаемых иностранцами на самом деле. Таковы результаты специального исследования агентства Median, проведенного специально для издания iDNES.cz.

Исследование проходило в январе и феврале текущего года, в нем участвовали 1 073 человека. Самым противоречивым оказался вопрос: отправили бы вы на смертную казнь 4 убийц и одного невиновного. За наказание проголосовали 45% респондентов. Более четверти ответило, что не осудило бы никого. Оставшиеся 30% затруднились ответить на вопрос. Подобные ответы оказались и на вопрос, где, вместо смертной казни, фигурировало пожизненное заключение.

53% респондентов также выразили желание вернуть смертную казнь в Чехии. Больше всего за ее возобновление выступают опрошенные люди в возрасте 45-65 лет (60% от тех, кто бы проголосовал «за»).

Что касается чувства безопасности, то 77% респондентов чувствуют себя в своей стране защищенными. Этот результат подтверждает итоги рейтинга международной организации Institute for Economics and Peace, согласно которому Чехия заняла 6 место в рейтинге самых безопасных стран мира.

Исследование агентства Median также показало, что чешское общество преувеличивает уровень преступности среди иностранцев. Жители республики считают, что 29% от общего числа преступлений в Чехии совершаются иностранцами. На самом деле, по данным за 2015 год, иностранцы в республике совершили только 7% от общего количества преступлений, 2016 году – 9,1%.

Источник: idnes.cz