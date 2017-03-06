Мужчина попал в ловушку в чешской пещере

Застрявший мужчина пролежал в пещере 6 часов, пока его не освободили спасатели, прибывшие на вертолете.

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В пещере Нова-Дратеница в Моравском карсте в воскресенье, 5 марта, застрял спелеолог. Обездвиженный мужчина находился в пещере около 6 часов. Ему завалило ноги камнями, и он получил серьезные травмы. Спасателям и пожарным с трудом удалось его высвободить.

Инцидент произошел около полудня. Около 18:00 на место прилетел вертолет спасательной службы. По словам пресс-секретаря Южноморавской службы Гедвики Кропачковой, при транспортировке мужчины в брненскую факультетскую больницу он был в сознании. Состояние пострадавшего было стабильным, хотя у него были серьезно поранены нижние конечности.

Во время несчастного случая мужчина находился в закрытой для общественности пещере, которую открыли еще во времена Второй мировой войны. Она находится в Бланенской области возле известной пустыни Выпустек.

В последний раз аналогичный случай произошел в конце ноября прошлого года. На экскурсии по пещере Лопач один из мужчин поскользнулся и упал со значительной высоты с лестницы, потянув за собой других членов группы. В результате люди получили травмы средней степени тяжести. За одним из участников экспедиции также прилетал вертолет.

В Чехии открыто больше 2000 пещер (одна из самых известных - Пункевни пещера), но их реальное количество может быть вдвое больше.

Источник: ČTK