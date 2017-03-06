Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 5 °C
Мужчина попал в ловушку в чешской пещере

Мужчина попал в ловушку в чешской пещере

Vladislava M 73 0
Застрявший мужчина пролежал в пещере 6 часов, пока его не освободили спасатели, прибывшие на вертолете.
Фото: pixabay.com
Мужчина попал в ловушку в чешской пещере

В пещере Нова-Дратеница в Моравском карсте в воскресенье, 5 марта, застрял спелеолог. Обездвиженный мужчина находился в пещере около 6 часов. Ему завалило ноги камнями, и он получил серьезные травмы. Спасателям и пожарным с трудом удалось его высвободить.

Инцидент произошел около полудня. Около 18:00 на место прилетел вертолет спасательной службы. По словам пресс-секретаря Южноморавской службы Гедвики Кропачковой, при транспортировке мужчины в брненскую факультетскую больницу он был в сознании. Состояние пострадавшего было стабильным, хотя у него были серьезно поранены нижние конечности.

Во время несчастного случая мужчина находился в закрытой для общественности пещере, которую открыли еще во времена Второй мировой войны. Она находится в Бланенской области возле известной пустыни Выпустек.

В последний раз аналогичный случай произошел в конце ноября прошлого года. На экскурсии по пещере Лопач один из мужчин поскользнулся и упал со значительной высоты с лестницы, потянув за собой других членов группы. В результате люди получили травмы средней степени тяжести. За одним из участников экспедиции также прилетал вертолет.

В Чехии открыто больше 2000 пещер (одна из самых известных - Пункевни пещера), но их реальное количество может быть вдвое больше.

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
Чехия спасатели
Читайте
по теме 
В Чехии хотят как можно быстрее построить скоростную железную дорогу
02.03.2017 11:50 Экономика
В Чехии хотят как можно быстрее построить скоростную железную дорогу
1281 0
Чехия и Словакия сыты по горло худшими, чем в Австрии, продуктами: созван внеочередной саммит
02.03.2017 10:36 Политика
Чехия и Словакия сыты по горло худшими, чем в Австрии, продуктами: созван внеочередной саммит
2889 0
В выходные погода сделает жителям Чехии приятный сюрприз
02.03.2017 09:44 Общество
В выходные погода сделает жителям Чехии приятный сюрприз
1104 0
Чехия начала переход на цифровое телевидение второго поколения
01.03.2017 12:14 Общество
Чехия начала переход на цифровое телевидение второго поколения
1011 0
Последние новости:
06
марта
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось
06.03.2017 09:15 Общество
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось
70 0
Чехи считают, что каждое четвертое преступление совершают иностранцы
06.03.2017 08:40 Общество
Чехи считают, что каждое четвертое преступление совершают иностранцы
152 0
05
марта
В Чехии установлен новый температурный рекорд
05.03.2017 10:39 Общество
В Чехии установлен новый температурный рекорд
897 0
Магистрат построит в доме Кафки в центре Праги шикарные квартиры
05.03.2017 09:53 Общество
Магистрат построит в доме Кафки в центре Праги шикарные квартиры
696 0
03
марта
Куда вкладывают деньги богатые жители Чехии
03.03.2017 11:56 Экономика
Куда вкладывают деньги богатые жители Чехии
2307 0
Братислава обогнала Прагу в рейтинге конкурентоспособности, но хвастаться нечем
03.03.2017 11:01 Экономика
Братислава обогнала Прагу в рейтинге конкурентоспособности, но хвастаться нечем
1126 0
Европарламент требует отменить безвизовый режим между ЕС и США
03.03.2017 10:40 Политика
Европарламент требует отменить безвизовый режим между ЕС и США
1315 0
Словацкий дизайнер создал стул из опавших листьев
03.03.2017 10:09 Общество
Словацкий дизайнер создал стул из опавших листьев
451 0
Ученые из Чехии и Канады создали искусственный интеллект с интуицией
03.03.2017 09:54 Общество
Ученые из Чехии и Канады создали искусственный интеллект с интуицией
781 0
02
марта
В Чехии хотят как можно быстрее построить скоростную железную дорогу
02.03.2017 11:50 Экономика
В Чехии хотят как можно быстрее построить скоростную железную дорогу
1281 0



Мобильная версия