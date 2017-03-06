Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось

Турагентства рассказали, как идут продажи туров на море по любимым чехами направлениям – в Хорватию и Болгарию.

Лыжный сезон в Чехии еще не завершился, а чехи уже скупают путевки на море. Турагентства говорят, что продали на 1/5 больше путевок, чем за аналогичный период в прошлом году. Эксперты утверждают, что раннее бронирование позволяет сэкономить около 30% стоимости тура. Многие направления уже распроданы.

Наибольшим спросом пользуются поездки в Хорватию и Болгарию. Это самые дешевые направления для отдыха у моря. При условии, что клиент сам позаботится о транспорте и питании, неделя отпуска там может обойтись в сумму от 1 500 крон. Еще один плюс Болгарии и Хорватии – безопасность, благодаря которой многие отдыхающие, которые боятся возможных терактов в странах Северной Африки, едут отдыхать именно туда.

Так как количество мест на курортах в Болгарии и Хорватии ограничено, чехи бронируют путевки уже сейчас. Клиенты выкупили туры на июль уже в феврале. Неделя «все включено» на болгарском курорте, например, выходит для семьи из 4 человек в 37 тысяч крон.

Турагенты говорят и о высоком спросе на путевки в Грецию и Испанию. Большинство дат в июле уже забронировано. Немцы, например, предпочитают отдыхать на Канарских и Балеарских островах. Агентства утверждают, что в этом году рассчитывать на горячие путевки не придется: выбора не будет.

Раннее бронирование предпочитают в первую очередь семьи с детьми. Некоторые турагентства ориентируются прежде всего на них, поэтому нередко делают 100% скидку на одного ребенка.

Источник: tyden.cz