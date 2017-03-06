Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 5 °C
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось

Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось

artyommm 70 0
Турагентства рассказали, как идут продажи туров на море по любимым чехами направлениям – в Хорватию и Болгарию.
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось

Лыжный сезон в Чехии еще не завершился, а чехи уже скупают путевки на море. Турагентства говорят, что продали на 1/5 больше путевок, чем за аналогичный период в прошлом году. Эксперты утверждают, что раннее бронирование позволяет сэкономить около 30% стоимости тура. Многие направления уже распроданы.

Наибольшим спросом пользуются поездки в Хорватию и Болгарию. Это самые дешевые направления для отдыха у моря. При условии, что клиент сам позаботится о транспорте и питании, неделя отпуска там может обойтись в сумму от 1 500 крон. Еще один плюс Болгарии и Хорватии – безопасность, благодаря которой многие отдыхающие, которые боятся возможных терактов в странах Северной Африки, едут отдыхать именно туда.

Так как количество мест на курортах в Болгарии и Хорватии ограничено, чехи бронируют путевки уже сейчас. Клиенты выкупили туры на июль уже в феврале. Неделя «все включено» на болгарском курорте, например, выходит для семьи из 4 человек в 37 тысяч крон.

Турагенты говорят и о высоком спросе на путевки в Грецию и Испанию. Большинство дат в июле уже забронировано. Немцы, например, предпочитают отдыхать на Канарских и Балеарских островах. Агентства утверждают, что в этом году рассчитывать на горячие путевки не придется: выбора не будет.

Раннее бронирование предпочитают в первую очередь семьи с детьми. Некоторые турагентства ориентируются прежде всего на них, поэтому нередко делают 100% скидку на одного ребенка.

Источник: tyden.cz

Рассказать всем:
Темы
Туризм отдых Хорватия
Читайте
по теме 
Где самое дешевое пиво и бургеры
17.02.2017 12:38 Общество
Где самое дешевое пиво и бургеры
1830 0
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
08.02.2017 13:43 Общество
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
717 1
Самый посещаемый город Чехии не умеет зарабатывать на туризме
07.02.2017 14:02 Экономика
Самый посещаемый город Чехии не умеет зарабатывать на туризме
1890 0
Европа в скетчах: иллюстратор из Лондона нарисовал чешские города
31.01.2017 09:54 Общество
Европа в скетчах: иллюстратор из Лондона нарисовал чешские города
1000 0
Последние новости:
06
марта
Мужчина попал в ловушку в чешской пещере
06.03.2017 08:54 Общество
Мужчина попал в ловушку в чешской пещере
73 0
Чехи считают, что каждое четвертое преступление совершают иностранцы
06.03.2017 08:40 Общество
Чехи считают, что каждое четвертое преступление совершают иностранцы
152 0
05
марта
В Чехии установлен новый температурный рекорд
05.03.2017 10:39 Общество
В Чехии установлен новый температурный рекорд
897 0
Магистрат построит в доме Кафки в центре Праги шикарные квартиры
05.03.2017 09:53 Общество
Магистрат построит в доме Кафки в центре Праги шикарные квартиры
696 0
03
марта
Куда вкладывают деньги богатые жители Чехии
03.03.2017 11:56 Экономика
Куда вкладывают деньги богатые жители Чехии
2307 0
Братислава обогнала Прагу в рейтинге конкурентоспособности, но хвастаться нечем
03.03.2017 11:01 Экономика
Братислава обогнала Прагу в рейтинге конкурентоспособности, но хвастаться нечем
1126 0
Европарламент требует отменить безвизовый режим между ЕС и США
03.03.2017 10:40 Политика
Европарламент требует отменить безвизовый режим между ЕС и США
1315 0
Словацкий дизайнер создал стул из опавших листьев
03.03.2017 10:09 Общество
Словацкий дизайнер создал стул из опавших листьев
451 0
Ученые из Чехии и Канады создали искусственный интеллект с интуицией
03.03.2017 09:54 Общество
Ученые из Чехии и Канады создали искусственный интеллект с интуицией
781 0
02
марта
В Чехии хотят как можно быстрее построить скоростную железную дорогу
02.03.2017 11:50 Экономика
В Чехии хотят как можно быстрее построить скоростную железную дорогу
1281 0



Мобильная версия