Таксисты в Праге будут выезжать на протест 14 дней подряд

Пражские таксисты возмущены бездеятельностью властей по отношению к Uber и подобным службам: каждый день они будут ездить к зданию магистрата.

Около сотни пражских таксистов в понедельник выехали на демонстрацию против службы Uber. Колонна протестующих направилась от Страгова к пражскому магистрату. Таксисты запланировали объехать здание магистрата, а затем передать заявление. Так водители хотят мотивировать чиновников к борьбе с их конкурентами, которые ездят без официальных полномочий от имени Uber и других компаний.

Завтра и в последующие дни демонстрация таксистов в Праге должна пройти по такому же сценарию. Целью снова будет Марианская площадь, где находится главное здание Пражского магистрата.

Проблемой таксистов остается невыясненное юридическое положение Uber и некоторых других сервисов. Международная фирма Uber работает в Чехии по принципу экономики совместного потребления. Некоторые чиновники и таксисты считают это нелегальным.

«Мы будем выезжать на протест 14 дней подряд. Мы протестуем не против одного конкретного сервиса, а против бездеятельности государственных сотрудников, которые не выполняют свои обязанности», – заявил руководитель крупнейшей пражской службы такси AAA Radiotaxi Йиржи Квасничка.

Городская администрация следит за акцией. Протест связан, прежде всего, с инцидентом, который произошел в четверг в Министерстве транспорта. Там заседала рабочая группа, которая рассматривала вопрос внесения классических и альтернативных служб такси в закон. Вышеупомянутый Йиржи Квасничка не был допущен до заседания, хотя он утверждает, что получил приглашение.

Коллеги Кваснички устроили спонтанный протест вокруг здания министерства. Они окружили его и сигналили. Затем таксисты договорились проводить подобные акции в течение двух недель.

Руководство Праги во главе с мэром Адрианой Крначовой при этом парадоксально придерживается той же точки зрения на Uber, что и таксисты. В пятницу мэр сообщила, что собирается обсуждать этот вопрос с брненским советником по транспорту Матеем Голланом. Нужно отметить, что несколько недель назад Uber начал работать и в Брно.

«Мы хотим договориться об общих мерах, которые мы можем продвинуть на правительственном уровне. Думаю, что когда станет очевидно, что проблема касается двух крупнейших чешских городов, у министерства и правительства будет больше причин решать ее», – заявила Крначова.

Источник: Lidovky.cz