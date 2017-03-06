В Праге разыскивают вора конструктора «Лего»

Инцидент произошел 1 февраля в торговом центре на Виноградах. 25-летний мужчина убежал из магазина игрушек, прихватив с собой конструктор «Лего». Полиция просит свидетелей помочь с поиском подозреваемого.

Полиция разыскивает 25-летнего мужчину, который сбежал с конструктором «Лего» из магазина игрушек в пражском районе Винограды. Ущерб, который подозреваемый нанес магазину, оценивается на сумму более 10 тысяч крон. Кража произошла 1 февраля, но полиции до сих пор не удалось поймать мужчину, поэтому возможных свидетелей просят откликнуться.

Полиция опубликовала видеозапись с камеры видеонаблюдения в торговом центре, на которой можно увидеть продавщицу и подозреваемого. Телосложение мужчины среднее, возраст – около 25 лет, рост – 165-170 см. В момент кражи он был одет в серую куртку с черными рукавами и черные брюки, на голове была черная бейсболка, на спине – черный рюкзак. Всех, кто узнал молодого человека по описанию, просят позвонить по номеру 158.

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Источник: aktualne.cz