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Чешская организация присудила премию российскому «Комитету по предотвращению пыток»

Чешская организация присудила премию российскому «Комитету по предотвращению пыток»

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«За Россию без пыток» – так звучит формулировка премии HOMO HOMINI организации «Человек в беде», вручение которой предшествовало открытию фестиваля документальных фильмов «Один мир».
Чешская организация присудила премию российскому «Комитету по предотвращению пыток»

Российский «Комитет по предотвращению пыток» получил премию Homo Homini в Праге, которая присуждается организацией «Человек в беде». По словам директора общества Шимона Панека, «Комитет по предотвращению пыток» выполняет «безмерно сложную работу в весьма трудных условиях». 

Его представители собирают доказательства, свидетельствующие о применении насилия, и помогают жертвам, которые подверглись мучениям. При этом сотрудники «Комитета по предотвращению пыток» рискуют собственной жизнью. Вручение премии Homo Homini состоялось в рамках открытия фестиваля документального кино с правозащитной тематикой «Один мир»

Сегодня, 7 марта, в большом зале Городской библиотеки (Mariánské nám. 1) состоится чешская премьера документального фильма «Процесс» (начало в 19:00). После показа лауреаты премии Homo Homini Ольга Садовская, Сергей Романов и Игорь Каляпин, который возглавляет «Комитет по предотвращению пыток», примут участие в обсуждениях на тему «Грядет ли возрождение ГУЛАГа?» 

Как заявил Игорь Каляпин, премия стала для него возможностью напомнить обществу, что «Россия не является чем-то монолитным» и «существует, как минимум, две России».

Источник: radio.cz

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