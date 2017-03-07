Брюссель займется проблемой разного качества одних и тех же продуктов в странах ЕС

Странам Вишеградской четверки удалось добиться того, чтобы Еврокомиссия начала заниматься проблемой, связанной с отличающимся качеством продуктов одних и тех же марок в государствах Западной и Центральной Европы.

Министры сельского хозяйства стран ЕС по итогам заседания пришли к выводу, что проблема с более низким качеством продуктов могла бы помочь установить более точное толкование европейских постановлений, касающихся защиты прав потребителей.

Проблема с качеством товаров известных брендов в странах Центральной Европы существует давно, но за последние месяцы она обрела широкую огласку. Несколько дней назад премьер-министры государств Вишеградской четверки потребовали от Брюсселя обратить на сложившуюся ситуацию внимание. Еврокомиссар по охране прав потребителей пообещала, что текст закона будет уточнен.

В текущем месяце еврокомиссар договорится с государствами ЕС и их торговыми инспекциями о проведении тестов, чтобы получить более широкое представление о масштабе проблемы. Результаты министры получат в июне. Проверки качества «проблемных» продуктов проведут в Германии, Австрии, Чехии, Словакии и Венгрии.

Источник: ihned.cz