Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 5 °C
Брюссель займется проблемой разного качества одних и тех же продуктов в странах ЕС

Брюссель займется проблемой разного качества одних и тех же продуктов в странах ЕС

artyommm 211 0
Странам Вишеградской четверки удалось добиться того, чтобы Еврокомиссия начала заниматься проблемой, связанной с отличающимся качеством продуктов одних и тех же марок в государствах Западной и Центральной Европы.
Брюссель займется проблемой разного качества одних и тех же продуктов в странах ЕС

Министры сельского хозяйства стран ЕС по итогам заседания пришли к выводу, что проблема с более низким качеством продуктов могла бы помочь установить более точное толкование европейских постановлений, касающихся защиты прав потребителей. 

Проблема с качеством товаров известных брендов в странах Центральной Европы существует давно, но за последние месяцы она обрела широкую огласку. Несколько дней назад премьер-министры государств Вишеградской четверки потребовали от Брюсселя обратить на сложившуюся ситуацию внимание. Еврокомиссар по охране прав потребителей пообещала, что текст закона будет уточнен.

В текущем месяце еврокомиссар договорится с государствами ЕС и их торговыми инспекциями о проведении тестов, чтобы получить более широкое представление о масштабе проблемы. Результаты министры получат в июне. Проверки качества «проблемных» продуктов проведут в Германии, Австрии, Чехии, Словакии и Венгрии.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
продукты Евросоюз Вишеградская группа
Читайте
по теме 
Чехия и Словакия сыты по горло худшими, чем в Австрии, продуктами: созван внеочередной саммит
02.03.2017 10:36 Политика
Чехия и Словакия сыты по горло худшими, чем в Австрии, продуктами: созван внеочередной саммит
2977 0
Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство
28.02.2017 14:45 Общество
Школы в Чехии нашли способ, как обхитрить правительство
1229 0
В Чехии снова обнаружили польский чай с галлюциногенными веществами
25.02.2017 10:35 Общество
В Чехии снова обнаружили польский чай с галлюциногенными веществами
1569 0
Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты
22.02.2017 10:14 Общество
Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты
1671 0
Последние новости:
07
марта
США критикуют Чехию за дискриминацию цыган и коррупцию
07.03.2017 13:14 Политика
США критикуют Чехию за дискриминацию цыган и коррупцию
1 0
На Вацлавской площади хотят снести исторический дом ради нового здания
07.03.2017 11:53 Общество
На Вацлавской площади хотят снести исторический дом ради нового здания
143 0
Чешская организация присудила премию российскому «Комитету по предотвращению пыток»
07.03.2017 07:30 Общество
Чешская организация присудила премию российскому «Комитету по предотвращению пыток»
184 0
06
марта
Правила кинопремии «Чешский лев» хотят изменить: один фильм собрал рекордное число наград
06.03.2017 18:03 Культура
Правила кинопремии «Чешский лев» хотят изменить: один фильм собрал рекордное число наград
331 0
Крупнейший чешский интернет-магазин откроет филиалы в Австрии и Германии
06.03.2017 17:32 Экономика
Крупнейший чешский интернет-магазин откроет филиалы в Австрии и Германии
540 0
В Праге разыскивают вора конструктора «Лего»
06.03.2017 17:11 Общество
В Праге разыскивают вора конструктора «Лего»
669 0
В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы
06.03.2017 14:28 Культура
В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы
332 0
Таксисты в Праге будут выезжать на протест 14 дней подряд
06.03.2017 13:19 Общество
Таксисты в Праге будут выезжать на протест 14 дней подряд
1190 0
Чехи отдают 80% средней зарплаты на аренду жилья
06.03.2017 12:17 Экономика
Чехи отдают 80% средней зарплаты на аренду жилья
593 0
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось
06.03.2017 09:15 Общество
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось
1038 0



Мобильная версия