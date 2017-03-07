На Вацлавской площади хотят снести исторический дом ради нового здания

Клуб «За старую Прагу» (Za starou Prahu) критикует запланированное строительство так называемого Цветочного дома и связанного с ним сноса здания в стиле неоренессанса на Вацлавской площади. Возмущение клуба вызвало то, что строительный комитет Праги 1 утвердил территориальный план на возведение дома на углу Вацлавской площади и улицы Оплеталовой. Против решения можно до 10 марта подать апелляцию.
Объединение призвало мэра Праги Адриану Крначову, ее заместителя по территориальному развитию Петру Колинскую и советника по культуре Яна Вольфа инициировать против выданного решения апелляцию.
Члены клуба против того, чтобы для строительства административно-торгового здания сносили дом, построенный в 1922 году и объединяющий в себе элементы позднего кубизма и неоклассицизма. Клуб считает, что это может стать стимулом к дальнейшему сносу зданий в историческом центре.
Дом, о котором идет речь, не является культурно-исторической ценностью, но он входит в пражский исторический центр. Согласно постановлению правительства, все здания в центре, несущую ремесленную, урбанистическую или архитектурную ценность, должны охранять. Несмотря на это, комитет выдал в 2010 году разрешение на снос дома.
Первое утверждение территориального плана строительства объект получил в 2013 году. Затем магистрат его отменил и потребовал повторного рассмотрения. За прошедшие годы против сноса дома подписали 2 петиции и провели 5 демонстраций.
Источник: echo24.cz