Убийцу покупательницы в пражском торговом центре осудили на 30 лет

В своей заключительной речи осужденная на 30 лет Мишель Судку сказала, что больше никогда не будет убивать.

Фото: www.facebook.com/Michael.Sudek1

Городской суд Праги вынес приговор Мишель Судку, которая летом прошлого года убила покупательницу в торговом центре в Смихове и совершила попытку задушить девушку в кафе. За это судья назначил ей исключительное наказание – лишение свободы сроком 30 лет. Также, по решению суда, осужденная должна будет выплатить семье убитой женщины 850 тысяч крон в качестве возмещения морального ущерба.

Осужденная объясняла мотив преступления тем, что была невменяемой, но суд решил, что она была в состоянии контролировать себя и действовала осмысленно. Приговор вступил в силу, осужденная и прокурор не подавали апелляцию.

Суд выбрал исключительную меру наказания ввиду отягчающих обстоятельств. Осужденная действовала с особой жестокостью. Между двумя нападениями прошло всего две недели. Изначально Мишель Судку хотели осудить на пожизненное заключение, но потом приговор смягчили.

В период совершения преступлений обвиняемая пыталась предупредить окружающих, что она может быть опасна для них. Эксперты выявили у Судку агрессивный и некрофильский садизм, но психическое расстройство все-таки не могло влиять на нее настолько, чтобы она была не в состоянии себя контролировать. В суде решили, что преступница действовала осмысленно и готовилась к обоим нападениям.

5 июля Мишель Судку предприняла первую попытку задушить посетительницу кафе в пражском Уезде. Девушке удалось отбиться и позвать на помощь. После инцидента полиция отвезла Мишель в психлечебницу в Богнице, но врачам о нападении ничего не сказали. Через две недели ее выпустили из больницы, и в этот день она убила покупательницу в торговом центре. Судебные эксперты считают, что таким образом женщина хотела отомстить врачам за то, что они отпустили ее из лечебницы.

Источник: aktualne.cz