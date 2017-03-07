В Праге будут судить полицейских, которые жестоко убили задержанного

Задержанный мужчина не пережил избиение полицейских. 9 человек избивало его на земле 40 минут: все это время командир спокойно наблюдал за происходящим.

В апреле 2015 года в Праге погиб задержанный мужчина в наручниках после того, как 9 полицейских избивали его на земле в течение 40 минут. Так утверждает сторона обвинения. Все началось с того, что мужчина попытался убежать из служебного автомобиля. Затем полицейские избили его и оставили умирать от последствий травматического шока.

В убийстве обвиняют командира эскорта Яна Тихого и полицейского Лукаша Оубрехта, который приехал с коллегами в качестве подкрепления двоим полицейским у Конгресс-центра. Они перевозили задержанного 35-летнего мужчину из местного отделения в Коширжах в отдел в Праге. В это время на его руках были наручники. Внезапно задержанный ударил ими водителя по голове и в попытке убежать разбил оба задних стекла машины.

На призыв о помощи прибыли еще 4 патруля. После остановки автомобиля преступник пытался убежать, но полицейские его задержали. По информации обвинения, они били его, используя при этом слезоточивые средства и дубинки.

После инцидента пресс-секретарь полиции сообщила, что причиной внезапной смерти мужчины было общее изнурение организма. Государственный представитель придерживается другой точки зрения. По его словам, избиение мужчины длилось больше 40 минут. В нем участвовало 11 полицейских, из которых 9 действовали противозаконно.

Командира патруля обвиняют в том, что он наблюдал за происходящим и не пытался прекратить избиение, хотя и знал, что действия полицейских могут привести к тяжелым травмам и смерти мужчины. Из полицейских обвиняют только Оубрехта, который повалил мужчину на землю и несколько раз ударил его дубинкой по телу без надобности.

Врач, который прибыл на место, только констатировал смерть задержанного. По версии обвинения, если бы врач приехал вовремя, мужчина бы не скончался от полученных травм.

За причинение вреда здоровью, влекущее за собой смерть, Тихому грозит 10 лет тюрьмы, Оубрехту – 5 лет. Судья пражского городского суда Томаш Кубовец начнет рассматривать дело 29 марта.

Источник: idnes.cz