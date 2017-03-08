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Три пражских ресторана получили звезду Мишлена

Три пражских ресторана получили звезду Мишлена

Vladislava M 1131 0
Гид Мишлен опубликовал список ресторанов, получивших престижные премии в 2017 году. В Праге три ресторана получили по 1 звезде и 7 ресторанов оценили премией Bib Gourmand.
Три пражских ресторана получили звезду Мишлена

Престижный гастрономический путеводитель Мишлен опубликовал список премий этого года. В Чехии звезду Мишлена получили три ресторана: Alcron, La Degustation Bohême Bourgeoise и Field. Еще 7 чешских ресторанов получили премию Bib Gourmand. Впервые она досталась заведению Esce в пражском Карлине.

Путеводитель Мишлена оценивал рестораны в 44 городах в 20 европейских странах.

«Благодаря новому поколению молодых поваров, которые способны готовить на высоком уровне, сейчас такой большой выбор хороших ресторанов, как никогда», – заявил директор путеводителя Мишлена Майкл Эллис.

Все три пражских ресторана, у которых были звезды Мишлена в прошлом году, их защитили.

Новинкой в премии Bib Gourmand стал карлинский ресторан Eska.

«Это прекрасно, я невероятно этому рад. Благодарю всех работников кухни и ресторана, а также сотрудников Ambiente, которые нас поддерживают», – прокомментировал шеф-повар Мартин Штангл.

Напомним, что премию Bib путеводитель Мишлен присуждает ресторанам, которые предлагают «исключительную кухню по разумной цене». Таких ресторанов в Праге 7: кроме Eska, это Maso a Kobliha, Aureole, Divinis, Na Kopci, Sansho a SaSaZu.

По 2 звезды Мишлена в этом году впервые получили 12 европейских ресторанов. Всего в путеводителе уже 91 ресторан с 2 звездами. В этой категории Мишлен выделяет ресторан Amador в Вене. Путеводитель хвалит его за неповторимый интерьер с винными бочками и талант молодого, но опытного шеф-повара.

Три звезды Мишлена получило только 20 ресторанов. Новичком в этой категории стал ресторан Lasarte в Барселоне.

Посмотреть список ресторанов со звездами Мишлена в Праге можно здесь.

Источник: idnes.cz

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рестораны Звезда Мишлена Прага
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