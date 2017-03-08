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Почему матери в Чехии не торопятся выходить из декретного отпуска

Почему матери в Чехии не торопятся выходить из декретного отпуска

artyommm 693 0
Эксперты объяснили, почему Чехия входит в тройку стран ЕС, где матери находятся в отпуске по уходу за ребенком дольше, чем в других европейских государствах.
Почему матери в Чехии не торопятся выходить из декретного отпуска

В тройку стран Евросоюза, где большинство женщин с детьми до 6 лет предпочитает не работать, вошли Словакия, Венгрия и Чехия. В Чехии это объясняют не только дефицитом мест в детских садах, но и плохими налоговыми условиями для работающих матерей. По этой причине женщины не торопятся выходить на работу: она не принесет существенного увеличения семейного бюджета.

Свою роль здесь играет и более высокие налоги для второго работающего члена семьи. Обычно ими являются женщины. Эксперты рекомендуют правительству изменить условия налогообложения так, чтобы социальные отчисления снизились на 5% до 1,5% для сотрудников, которые заботятся о детях в возрасте до 11 лет.

Мужчины, которые обычно считаются первыми кормильцами семьи, используют все возможные налоговые льготы. Если их жены не работают, то они получают льготу и на нее. Наибольшая разница между зарплатами мужей и жен начинает проявляться после того, как женщины выходят из декретного отпуска. 

В целом налоговая ставка для мужчин составляет 25,3%, для женщин – 43,3%. Таким образом, когда женщина возвращается на работу, с ее дохода взимают больший налог, чем у мужа. Министерство труда уже предложило на рассмотрение новое законодательство о дифференциации страховых отчислений. Законопроект будут рассматривать в правительстве.

Источник: novinky.cz

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Темы
Евросоюз налоги социальные проблемы
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